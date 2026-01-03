En el verano de Mar del Plata, el teatro sale a escena

"La felicidad de compartir": la Provincia presentó la programación cultural para el verano

Bajo el lema “La felicidad de compartir”, serán más de 230 funciones y actividades que integran producciones propias y artistas de trayectoria internacional, Elena Roger, Lorena Vega, Luis Machín e Iñaki Urlezaga, entre otros.

Ofrece una grilla de actividades y funciones que integran música, performances, cine, danza y espectáculos para toda la familia.

Ubicado en Av. Félix U. Camet y López de Gomara, el Museo MAR comienza la agenda de Lecturas de Verano : el viernes 16 de enero a las 19, estará Dolores Reyes , autora de la novela "Cometierra"; el viernes 23 estarán el periodista y escritor Cristian Alarcón junto a actríz y dramaturga Lorena Vega . Y el viernes 30, el escritor Pablo Ramos .

En cuanto a las proyecciones y performances, el día 8 a las 20 se verá el un documental sobre la vida de Héctor Germán Oesterheld, guionista e historietista argentino, autor de “El Eternauta”.

Museo MAR Actividades en el Museo MAR.

Finalmente, el circo completa la cartelera. El 10 de enero a las 19 se presentará el show de circo "Manic Freak". Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo "Noso3" el día 17 a las 19. El 24 de enero a las 19, "El show de Simón", y el 31 de enero a las 19 se presentará el espectáculo de circo "Muruya".

Enero tendrá como actividad conclusiva una edición de Café Cultura con la presentación del libro de Sergio Maldonado, con la participación del escritor y humorista Pedro Saborido. La cita es el sábado 31 a las 21 en el Centro Cultural Raverta.

La cartelera del Teatro Auditorium

Habrá 186 funciones , incluyendo artistas locales y elencos bonaerenses independientes. Las entradas para todos los espectáculos están disponibles a través de Plateanet.

Sala Piazzolla

Elena Roger con su "Tour 2026", el 7 de enero a las 21:30.

También se presentará la aclamada obra "Relatividad", protagonizada por Gabriela Toscano y Luis Machín del 8 al 11 de enero a las 21:30.

del 8 al 11 de enero a las 21:30. La actriz y dramaturga Lorena Vega estará con su obra "La vida extraordinaria" los días 17 y 18 de enero a las 21:30.

estará con su obra "La vida extraordinaria" los días 17 y 18 de enero a las 21:30. "Noche de Clásicos y de Película" es un espectáculo de danza con Iñaki Urlezaga , los días 29 y 30 de enero a las 22.

, los días 29 y 30 de enero a las 22. "París Jazz Club" el 14 de enero a las 21:30.

"Quiero decir que te amo", 15 y 16 de enero a las 21:30.

"Prima facie” los días 20, 21, 27 y 28 de enero, desde las 21:30.

Sala Nachman

Cristina Banegas con su obra "Molly Bloom" el 13 de enero a las 21:30 horas.

con su obra "Molly Bloom" el 13 de enero a las 21:30 horas. “Lo nuestro es puro teatro" los días 6, 13, 27 de enero, 22.

"Mercedes - Homenaje" 7, 14, 21, 28 de enero desde las 20.

"Perras", 7, 14, 21, 28 de enero desde 22.

"Enamorarse es hablar corto y enredado" del 8 al 11 de enero a partir de las 22.

"La leona, el amor de una madre nunca se rompe" del 15 al 18 de enero a las 22.

"El mecanismo de Alaska" desde el 22 al 25 de enero a las 21:30.

Sala Payró

“El Conventillo de la Paloma" 7, 14, 21, 28 de enero a las 20.

“El debate", 7, 14, 21, 28 de enero desde las 22.

"País de nunca" del 8 al 11 de enero desde las 21.

"Helter Skelter", la banda homenaje a The Beatles, el 13 de enero a las 21.

Sala Laureti

Ubicada en el Centro Comercial del Puerto, ofrece música y espectáculos como "Séquito arrogante y Beatle Toné" (6/1 a las 21:30). "Papá Gaucho" (10, 17, 24, 31 de enero a las 21:30); y "La Sirenísima" (7, 14, 21, 28 de enero, a las 21:30). "Arde Piaf" (8, 15, 22, 29 de enero, 21:30). "Coisas do Brasil" (9/1 a las 21:30). “Las Magdalenas” (18 y 25 de enero a las 21:30). Y MATUNGO y los TILT (20/1 a las 21).

(Todas las actividades, horarios y sedes ya puede consultarse en la página oficial del Instituto Cultural en https://institutocultural.gba.gob.ar/verano)