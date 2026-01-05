Playa y banderas en el mar: qué significa cada color

Un guardavida en una playa de la costa.

Con un clima que cada verano da nuevas sorpresas al pasar de calor extremos a fuertes tormentas, es bueno conocer qué nos depara el mar antes de meterse. Por eso, para garantizar la seguridad de los veraneantes, los cuerpos de guardavidas utilizan un sistema de señalización por banderas que comunica si es seguro o no ingresar al agua.

En este sentido, es fundamental respetar el código de color de las banderas que marca en qué condiciones se encuentra el mar al llegar a la playa.

Bandera celeste : mar bueno. Indica una zona habilitada para bañarse , bajo vigilancia constante y peligro rayos. Es considerada el sector más seguro y permite ingresar al agua con tranquilidad, siempre siguiendo las normas de seguridad.

Bandera amarilla (sola o con circulo negro). Señala un mar apto, pero con riesgos moderados o mejor dicho como mar dudoso . Se recomienda precaución y no alejarse de las zonas controladas por los guardavidas.

Bandera roja con negro. Advierte sobre un mar extremadamente peligroso. Esta señal implica que las condiciones pueden empeorar de manera repentina, por lo que se debe evitar cualquier contacto con el agua.

Bandera roja. Indica prohibición total de baño. Señala condiciones peligrosas, como fuerte oleaje, corrientes intensas o tormentas eléctricas. Ingresar al agua bajo esta señal implica un riesgo elevado, advierte la Municipalidad.

Bandera negra (con o sin rayo). Exige la evacuación inmediata de la playa. Se iza ante la inminencia de tormentas eléctricas o cuando el mar se encuentra en condiciones extremadamente peligrosas.

Bandera blanca. Señala la presencia de un niño perdido en la playa. Su función es alertar a los bañistas para colaborar en la búsqueda y prestar atención en la zona.

Recomendaciones para bañistas

– Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

– Solo ingresar al agua en el horario que hay presencia de Guardavidas.

– Abandonar la playa en caso de bandera negra.

– No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

– No ingresar al mar en las salidas náuticas, muelles, escolleras y zonas rocosas.

Consejos útiles para la playa

– No perder de vista a los chicos en la playa.

– Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector.

– En esta época, el sol es muy peligroso para la salud entre las 10.00 y las 16.00.

– Los bebés menores de un año nunca deben estar al sol en ese horario.

– Aplicarse y aplicar a los niños protector solar media hora antes de la exposición al sol y renovarlo cada 2 horas.

Fuente: Agencia DIB