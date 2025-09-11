Ovnis, criaturas legendarias y fenómenos inexplicables: llega el festival de cine OFFNI

Durante los tres primeros fines de semana de octubre, la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) será sede de la primera edición de OFFNI CINE FEST (Objetos Fílmicos Fantásticos No Identificados) , un festival dedicado a películas que exploran el misterio, la criptozoología, el esoterismo, los OVNIs y las conspiraciones. Con entrada libre y gratuita, OFFNI propone nueve jornadas de cine, paneles y actividades performáticas sorpresa . Reúne 20 obras de Argentina, España, Francia y Estados Unidos , entre doce largometrajes, dos mediometrajes y seis cortometrajes , para ofrecer una mirada renovada sobre el cine de lo extraño.

El festival está organizado por Damián Marsicano ( Panza Films ), Alejandro Agostinelli ( Factorelblog.com ), Leandro Bartoletti ( 300 Films ) y José Luis Parada Sabio ( La Abadía Áurea ), todos profesionales con una destacada trayectoria en periodismo, producción audiovisual, cine y gestión cultural.

Marsicano contó a DIB : “ El festival prioriza historias con elementos anómalos distintivos, sin importar el género : hay ficción, documental, animación, experimental; comedia, drama, thriller, suspenso… pero todas comparten un hilo conductor invisible: lo extraordinario . Bien podría una comedia romántica o un thriller legal que incluya en su narrativa un componente ‘no-identificado’ integrar la selección de obras en ediciones futuras”.

El realizador de “La Búsqueda”, película que también será exhibida en el festival, agregó que “el diferencial de OFFNI radica, entonces, en su enfoque temático y en su público potencial : por un lado, está dirigido a comunidades ávidas de cine sobre ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y criaturas legendarias , espacios poco representados en festivales convencionales. Por otro, ofrece a espectadores curiosos la posibilidad de descubrir propuestas únicas , alejadas de lo convencional y de lo que circula en plataformas de cine comercial. OFFNI no solo exhibe películas: abre una ventana a mundos a los que solo se accede poniéndose en movimiento, yendo a la sala, indagando . Por eso. hacer un festival de cine hoy, es una propuesta para curiosos e invita a escapar del scrolleo y el maratoneo compulsivo de contenidos”.

“Este festival entiende que lo no explicado no representa un defecto de la realidad sino una o más de una desviación con sentido, una dimensión —o varias de ellas— capaces de aportar significados diferenciales a una narrativa sobre lo extrañamente humano”, comentó por su parte Alejandro Agostinelli.

Programación día por día

Las proyecciones y actividades se realizarán los días 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de octubre, siempre con entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

La programación comenzará el viernes 3 de octubre con el estreno en Argentina de “The Hitchhiker Effect”, dirigida por el estadounidense Zack Van Eyck, a las 19.30 horas. El sábado 4 será el turno de “La Búsqueda (el documental más humano sobre la vida extraterrestre)”, de Damián Marsicano (18 horas), y “San Telmo Tapes”, de Leandro Bartoletti (20 horas). El domingo 5 se proyectará el mediometraje “La Alegría” de Tomás Pernich (17.30 horas), el corto español “El Ataque de los Robots de Nebulosa-5” de Chema García Ibarra (18 horas) y el largometraje “La Segunda Muerte” de Santiago Fernández Calvete (18.30 horas).

SAN TELMO Fotograma de "San Telmo Tapes", de Leandro Bartoletti.

En tanto, el viernes 10 abrirá con el corto “Lovbot Love” de Tetsuo Lumiere y Gabriela C. Chirife (18.45 horas) y presentará el estreno en Argentina del documental francés “Que Ton Règne Vienne: Une histoire du Satanisme en France” de Mathias Averty (19.30 horas), seguido por el mediometraje “Las 77 Páginas” de Diego Arandojo y Mauro Savarino (21.30 horas). El sábado 11 se exhibirá “El Ucumar” de Octavio Revol Molina (18 horas) y el estreno de “Plesiosaurios Vivos” de Magrio González e Iris Serrano (20 horas), seguido de un panel de discusión sobre criptozoología, a las 21.30. El domingo 12 abrirá con “El Chacal” de Tomás Pernich (17.30 horas) y continuará con “Bizarrofilia” de Ayi Turzi (18.30 horas), con un panel posterior desde las 19.30.

Bizarrofilia_POSTER_digital

El viernes 17 será el turno de “El Cónclave de las Sombras”, nuevo largometraje de Leandro Bartoletti (19.30 horas). El sábado 18 se presentará “Historia de lo Oculto” de Christian Ponce (a las 18), seguido del estreno absoluto de “Luz del Uritorco” de Diego Labat (20 horas). El festival concluirá el domingo 19 con los cortometrajes “Ser” y “Volar Hacia el Abismo” de Osvaldo Ponce y luego con “El vino de la casa”, de Paul Breen (18 horas) y el estreno en Argentina del largometraje estadounidense “Abductee”, dirigido por “William Hopp” (18.30 horas).

Historia de lo oculto Un cuadro de "Historia de lo Oculto", de Cristian Ponce.

“Pasión por lo inclasificable”

Desde la organización de OFFNI destacaron que “muchas de las obras que se exhibirán representan una oportunidad única, ya que en numerosos casos no volverán a proyectarse en el país”.

Agregaron que “en los últimos años, el interés por lo anómalo dejó de ser una subcultura para transformarse en una vía legítima de pensamiento. Hoy se vive una relectura de lo esotérico, lo conspirativo, lo paranormal y lo mítico, atravesada por sensibilidades más irónicas, afectivas y meta-narrativas”.

De esta manera, “OFFNI responde a esta emergencia con un enfoque curatorial riguroso y una pasión por lo inclasificable, ofreciendo un espacio donde lo extraño se experimenta, se debate y se celebra como parte de nuestra cultura contemporánea”.

Para recibir toda la información del festival, grilla completa, días y horarios, se puede seguir la cuenta oficial de OFFNI CINE FEST en Instagram: @offnicinefest. (DIB) MM