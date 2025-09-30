Música, arte y cerveza artesanal: llega a La Lucila del Mar la 2ª edición de la Oktubre Fest

El Partido de La Costa se prepara para recibir en La Lucila del Mar la segunda edición del Oktubre Fest , el Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La Costa.

Este año se desarrollará en un nuevo y destacado escenario: por primera vez, el evento tendrá lugar en el Predio Solar del Pinar de La Lucila del Mar, un entorno natural rodeado por el bosque costero que aportará un marco distintivo a la celebración.

El encuentro, según se informó desde la municipalidad, se realizará del 17 al 19 de octubre entre las seis de la tarde y la medianoche . Será en la Avenida Tucumán 5925 , Lucila del Mar. Se anunció la participación de diez productores locales: Jagüel, Vicent, Mundo Birrita, Mobydick, Maüger, Ymir, Wara, Viejo Skill, Makara e iP7109 .

El secretario de Turismo del distrito, Cristian Escudero , adelantó que “además de la destacada oferta de cervezas artesanales y destilados locales, el evento contará con foodtrucks, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico, ferias y diversas propuestas de entretenimiento para disfrutar en familia o con amigos”.

El Oktubre Fest “es una propuesta organizada de manera conjunta entre cerveceros y destiladores del distrito y la Municipalidad de La Costa, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis” resaltó el funcionario.

Escudero afirmó, además, que la iniciativa surgió “como respuesta a una de las demandas planteadas en el Consejo Económico Productivo, realizado en mayo, en el que el sector productivo expresó la necesidad de continuar generando espacios de visibilidad y comercialización para sus productos”. (DIB)