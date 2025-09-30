martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 14:43

Música, arte y cerveza artesanal: llega a La Lucila del Mar la 2ª edición de la Oktubre Fest

El festival de la “birra” artesanal del Partido de La Costa se realizará entre el 17 y el 19 de octubre en el Predio Solar del Pinar en la localidad balnearia.

Por Agencia DIB
Llega la 2ª Oktubre Fest al Partido de La Costa.

Llega la 2ª Oktubre Fest al Partido de La Costa.

Más noticias
Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibáñez, los últimos detenidos por el secuestro y asesinato de Morena, Brenda y Lara. 

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil
Suspenden los servicios de trenes entre Buenos Aires y Córdoba y Tucumán.

Trenes: se suspenden "temporalmente" desde este martes los servicios a Córdoba y Tucumán

Este año se desarrollará en un nuevo y destacado escenario: por primera vez, el evento tendrá lugar en el Predio Solar del Pinar de La Lucila del Mar, un entorno natural rodeado por el bosque costero que aportará un marco distintivo a la celebración.

El encuentro, según se informó desde la municipalidad, se realizará del 17 al 19 de octubre entre las seis de la tarde y la medianoche. Será en la Avenida Tucumán 5925, Lucila del Mar. Se anunció la participación de diez productores locales: Jagüel, Vicent, Mundo Birrita, Mobydick, Maüger, Ymir, Wara, Viejo Skill, Makara e iP7109.

Propuesta múltiple

El secretario de Turismo del distrito, Cristian Escudero, adelantó que “además de la destacada oferta de cervezas artesanales y destilados locales, el evento contará con foodtrucks, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico, ferias y diversas propuestas de entretenimiento para disfrutar en familia o con amigos”.

El Oktubre Fest “es una propuesta organizada de manera conjunta entre cerveceros y destiladores del distrito y la Municipalidad de La Costa, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis” resaltó el funcionario.

Escudero afirmó, además, que la iniciativa surgió “como respuesta a una de las demandas planteadas en el Consejo Económico Productivo, realizado en mayo, en el que el sector productivo expresó la necesidad de continuar generando espacios de visibilidad y comercialización para sus productos”. (DIB)

Temas
Ver más

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Trenes: se suspenden "temporalmente" desde este martes los servicios a Córdoba y Tucumán

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

Tras permanecer internada por una intoxicación Estela de Carlotto ya está en su casa

Todo lo que tenés que saber sobre la Peregrinación a Luján 2025

"Sin patentes": aseguran que se normalizó la entrega de chapas y advierten con fuertes multas

Turismo global y arraigo bonaerense: Saldungaray en la lista de ONU Turismo

Polémica en Bahía Blanca: la mejor promedio de la UNS recibió su diploma con una bandera de Palestina

Los 8 aumentos que llegan en octubre y le dan un nuevo golpe al bolsillo

Vuelos de la muerte: homenaje a las víctimas en el cementerio de General Lavalle

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona viajando en colectivo.

Los 8 aumentos que llegan en octubre y le dan un nuevo golpe al bolsillo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibáñez, los últimos detenidos por el secuestro y asesinato de Morena, Brenda y Lara. 

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Por  Agencia DIB