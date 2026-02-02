lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 19:07

Ariel Tarico y David Rotemberg vuelven a escena de la mano de Juan José Campanella

Después de "Vote 2023" y "Sean de Termos y Mabeles", estrenan su nueva propuesta -"Llegamos tarde"- en el teatro El Politeama.

Por Agencia DIB
David Rotemberg y Ariel Tarico, juntos están en Llegamos tarde.

Se conocen hace más de veinte años, cuando por primera vez coincidieron en Radio Mitre. Uno, ya venía con experiencia (David Rotemberg), el otro daba sus primeros pasos en el humor (Ariel Tarico). Ahora, en 2026, como uno de los dúos más consolidados estrenan “Llegamos tarde”, su nuevo espectáculo en el teatro El Politeama.

Ya vienen de éxitos como “Vote 2023” y la gira nacional de “Sean de Termos y Mabeles”, con la que recorrieron 18 provincias. Ahora, con su característico humor incisivo y cáustico -pero reflexivo-, Tarico y Rotemberg nos muestran ese futuro distópico a través de sus personajes, imitaciones, canciones y monólogos, e intentan descubrir si realmente "lo viejo funciona".

Ariel Tarico y David Rotemberg: algo en común

Ambos son santafesinos. David, en Moisesville; Ariel en la capital provincial, Santa Fe. David es fanático de Independiente; Ariel hace honor a su cuna y es hincha de Unión. Pero en lo que sí coinciden es en el humor.

“Llegamos tarde” cuenta con un plus: el debut actoral de Juan José Campanella, quien además es el productor de la obra y quien encaró la reconstrucción de la mítica sala El Politeama, que reabrió sus puertas en 2022, con una capacidad de 705 butacas.

El estreno de “Llegamos tarde” es este martes 3, a las 20, y así será todos los martes de febrero, en El Politeama (Paraná 353, CABA).

