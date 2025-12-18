Lizy Tagliani contó la mejor noticia: junto a su esposo Sebastián logró la adopción plena de su hijo Tati

“Ayer, finalmente, subimos las escaleras del juzgado y nos recibió un cartel enorme: ‘Felicitaciones familia Nebot’. En ese instante, sentí que todo el camino había valido la pena”, contó.
“Cuando me llamaron al juzgado, solo pude decir: ‘Yo voy a poder vivir con ese dolor en caso de que la decisión que tomen sea que el Tatito no esté con nosotros’. Pero no sé cómo van a explicarle a un nenito que por segunda vez, acaba de perder la posibilidad de tener una familia", haciendo alusión a la posibilidad de que le negaran al niño, tras las denuncias sobre ella y sin fundamento que había realizado la periodista Viviana Canosa.
Sobre la construcción de su propia familia, que fue realizando pasito a pasito, Lizy reflexionó: “Comprendí que la familia es mucho más que un embarazo o la unión de un hombre y una mujer; es la capacidad de transformar la vida de alguien. Y, a la vez, ese alguien, con solo cinco años, transformó la mía”.
Para finalizar, Lizy expresó muy conmovida: “Así, con Sebastián y Tati, celebramos el inicio de una nueva etapa, convencidos de que la familia se construye desde el amor y la entrega mutua”.
En su cuenta de Instagram, compartió un emotivo video para que todos sus seguidores conocieran la feliz noticia.
En la publicación, escribió: "Familia nebot... Los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas. Pero siempre con la certeza que jamás bajaríamos los brazos q llegaríamos al final... porque cuando se encontraron nuestras miradas entendimos qué sería para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia. Agradecemos el cariño de todos y especialmente al juzgado q le leyó al Tati la sentencia en lenguaje claro. Mis amores @sebasnebot y Tati y yo lo queríamos compartir con ustedes..".