Inesperado: ¿qué vincula a la cantante Katy Perry con Eva Perón?

La cantante Katy Perry sostiene el cuadro con la imagen de Eva Perón que le regalaron sus fans.

La cantante pop Katy Perry volvió a pisar suelo argentino en las últimas horas y su llegada no pasó inadvertida para sus fanáticos. Perry desembarcó en Buenos Aires en el marco de su gira internacional The Lifetimes Tour, con dos presentaciones previstas en el Movistar Arena, y fue recibida con un gesto tan sorpresivo como simbólico: un grupo de seguidores le regaló un cuadro con una imagen de Eva Perón.

Con orgullo, en la puerta del hotel del barrio de Recoleta donde se hospeda y rodeada de sus fans, Katy levantó el cuadro y se dejó retratar y filmar, imágenes que fueron tendencia en redes sociales.

Embed "Katy Perry":

Por el cuadro de Eva Perón que recibió tras su llegada a Argentina pic.twitter.com/QuSUSgrO1m — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 8, 2025 Además, el momento coincidió con el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, por lo que muchas personas leyeron el gesto en el marco del contexto político del país.

Perry se presentará este martes 9 y el miércoles 10 de septiembre en el Movistar Arena, en los conciertos que marcan su regreso al país luego de siete años.

