Ariel Tarico, el actor de las mil caras que disfruta del presente sin disfraz

Multifacético y único, poliédrico y singular. Así es Ariel Tarico , actor conocido por ponerle rostro, cuerpo y voz, en radio, televisión y teatro , a figuras relevantes de la política argentina, con una maestría extraordinaria en el terreno de la parodia humorística.

Los años electorales son para él tan movilizantes como para periodistas y políticos, ya que su poética está impregnada del acontecer diario. En el estribo de este 2025, está cerrando en tres localidades bonaerenses la gira de la obra Tarico on the Rotemberg. “Sean de Termos y Mabeles” , compuesta a cuatro manos junto a David Rotemberg , con quien se complementa desde hace veinte años en escena. A su vez, están desembarcando nuevamente en la cartelera porteña, en el renovado Teatro Politeama, de la mano de Juan José Campanella.

Si bien la obra nació con ánimo de repasar los acontecimientos de la democracia más reciente con la perspectiva y profundidad que da el humor, es una pieza en construcción constante , moldeada no solo por el tono que imprime la realidad sino por el pulso que marca el público y la necesidad de los propios protagonistas de renovar la propuesta.

“La obra va cambiando, se va resignificando en las giras, de acuerdo a la actualidad y también a la respuesta de la gente, incluso con la novedad de las redes sociales, donde compartimos material. Ahora el hecho de volver a CABA sirve como base para crear un nuevo espectáculo, estamos en transformación”, cuenta Tarico a Diarios Bonaerenses con tono reflexivo y pausado. Y describe: “Amplificamos más la parte sin las máscaras y sin los personajes , hablamos más nosotros, de nuestras vidas, ganó espacio el stand up, que le divierte mucho a la gente”.

En ese barajar y darle una vuelta más al juego, persona y personaje, se animan a alternar presencia en el marco de la ficción. Ese correr de la máscara pareciera tener algo que ver con el paso del tiempo, con la experiencia del trabajo y el saber qué hacer para entretenerse con el otro, con el que completa la cuarta pared.

“El hecho de mostrarnos un poco más vulnerables, que nos pasaron cosas, nos puso en otra etapa del show. Y también porque empezamos a homenajear los años analógicos de la radio y la televisión y a los cómicos que nos inspiraron; el año pasado la obra terminó siendo todo solo un homenaje a ‘Mesa de Noticias’, el programa de Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei, lo cerramos trayendo a los hijos de ellos, a Gabriel Mesa y Magoo Lunadei, y ahora lo hacemos un poco más amplio, ya que recordamos a otros, a Antonio Gasalla, a Tristán, ampliamos el espectro”, comparte, dando cuenta de que la libertad creativa es parte constitutiva del espectáculo.

Desde hace dos décadas Tarico y Rotemberg conforman una dupla que se nutre y retroalimenta en lo laboral y también en el devenir de la vida, en las giras, los viajes, el crecimiento personal. “David es muy riguroso con el tema del guion, es más riguroso que yo, es de sentarse a escribir a diario, tiene más método; yo soy mucho más caótico, a veces pienso cosas y un fin de semana lo meto todo en un papel, pero nos complementamos”, revela, sobre esa construcción colectiva que es una obra de teatro de dos en escena y que suma luego la mirada del director, en este caso Camilo Antolini. “Con Camilo siempre charlamos y le damos el cierre final. Él piensa mucho en la parte estética, en las pantallas, en cómo contar la obra. Le tiramos todo el relato y él lo reorganiza”, sintetiza Tarico.

Hay un dejo de nostalgia en la conversación o, tal vez, de cierta perspectiva sobre el camino recorrido. Tarico desliza algo de sus inicios en Santa Fe, menciona a su padre, y rememora el lugar que ocupó la música en aquellos años de infancia y adolescencia, huella que hoy es herramienta escénica, faceta en desarrollo de un actor que huye de la estructura rígida y está en continua metamorfosis.

“Mi viejo hacía imitaciones de cantantes, laburaba en una zapatería y al lado había una disquería, la de Silvia Tallarico, y traía casetes a casa, de Jairo, Serrat, Perales, Los Iracundos, Los Palmeras, toda esa música es la que me formó”, rememora. “En la escena David me ayuda mucho, me ayudó a cantar, a afinar, a mantener el tono de los personajes y adaptarme a la canción paródica, y también me estoy animando a cantar un poco con mi voz, a mostrarme así”, confía sobre este nuevo camino que se anima a andar.

Tarico Baradero Tarico y Rotemberg en el cierre de la función en Baradero. (Facebook)

Ampliar repertorio

La voz propia. Salir del disfraz. Dejar correr un velo, ampliar repertorio. El tono reflexivo asoma otra vez, hilando un balance: “Cuando yo empecé en teatro mi público era solo de radio, entonces yo al principio tenía miedo y aparecía con máscaras, fui haciendo un mix, cambiándome arriba del escenario, mostrándome como Ariel, después empezaron a surgir los personajes, trabajé con Fátima Flórez donde hacía teatro más de revista; después vino la pandemia y me guardé un poco, y en 2023 volvimos y estoy más suelto, como sacándome más las mochilas”.

De ese proceso - se adivina - emergió el hoy también entrevistador, quien en el ciclo Tarico Fake News, por la señal Todo Noticias (TN), repasa con humor lo acontecido en la semana y entrevista a colegas del mundo del humor y la parodia, de su propio palo. Permeable a la escucha, sostiene que ese espacio lo ayudó “a ceder algunas cosas, a salir del trabajo en soledad” y, a su vez, a hacer que el público conozca a otros artistas.

Embed - La Semana de Tarico Fake News l (Programa completo del 13/09/25)

Teatro, radio, televisión, música. ¿Cine? En tiempos de series y biopics, pareciera que el paso que le falta dar o el espacio que podría presentarle nuevos desafíos es el de la pantalla grande y las plataformas.

“Para ‘1985’, la película de Santiago Mitre, me llamaron para recrear una reunión entre Raúl Alfonsín y Julio César Straserra, que lo hizo Ricardo Darín, y me pidieron hacer un audio, en el que Alfonsín aparecía bastante coloquial, recrear eso; me gustaría hacer cine, mostrar los costados oscuros del personaje, desde ese otro lugar”, asegura, con un atisbo de expectativa en el futuro.

Más allá de lo transcurrido y lo posible, Tarico da cuenta de ser un artista plantado en el hoy, en el presente, pasando la hoja de la sobreexigencia y el perfeccionismo. “Estoy disfrutando mucho, que antes no lo hacía. Estoy tratando de disfrutar el hoy, del hecho de que volvimos al Teatro Politeama, a conectar con el público, es un teatro que está muy lindo, todo nuevo, remodelado por Campanella", apunta. Y concluye: "En escena también, con David, nosotros tratamos de pasarla bien y hacer que para el público, lo que brindamos, sea un espectáculo que se disfrute”.

Para agendar

La obra Tarico on the Rotemberg. “Sean de Termos y Mabeles” está los martes a las 20 en el Teatro Politeama de la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana cierra la gira 2025 con las tres últimas fechas en la provincia de Buenos Aires y, el broche de oro, será el 11 de octubre en Ushuaia.

Coronel Suárez: 19 de septiembre.

Coronel Dorrego: 20 de septiembre.

Rauch: 21 de septiembre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib)

Las entradas para las fechas de la gira se pueden comprar a través de la plataforma TuEntrada.com o en las boleterías de los teatros. (DIB) ACR