martes 09 de septiembre de 2025
9 de septiembre de 2025 - 16:57

Contacto extraterrestre y telepatía: por qué Patricia Sosa dejó de comer carne

La cantante vivió una experiencia con seres de otro plano y recibió un mensaje especial.

Por Agencia DIB
La cantante argentina Patricia Sosa.&nbsp;

La cantante argentina Patricia Sosa. 

Invitada al programa Otro Día Perdido (El Trece) que conduce Mario Pergolini, Sosa contó por qué y desde cuándo no come carne o, mejor dicho, no puede comer carne. La cantante relató una situación vivida en la localidad cordobesa de Los Terrones, que dejó a todos atónitos en el estudio.

“Tuve un avistaje muy grande, vamos a llamarlo de naves. En realidad son luces, no es corpóreo, pero fue muy grande. Es como si te dijera que 20 autos te prenden los focos todos juntos y empiezan a tener interacción”, explicó. Y abundó: “Fui para eso. Ya había visto y conseguí la dirección de una ‘contactada solitaria’. Hay muchos en el mundo que tienen la tarea de contactarte con las luces. Son seres de otro plano, no de otro planeta”.

“Cuando nos íbamos a eso de las 4 de la mañana, estábamos arriba en la montaña y la bruma me tapaba. Pensé ‘que se encienda algo porque nos vamos a caer’, porque había un precipicio. De repente una nave se posó ahí en la punta del camino y nos iluminó hasta la salida”, reveló.

Fue en esas circunstancias que una señora le habló y le dio un mensaje relacionado al consumo de carne: “Se dio vuelta y me dijo, ‘pensaste algo, ¿no?’. Sí, pensé que por favor algo se ilumine; y me dijo que debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía”, narró Patricia.

Esa misma semana, tras la experiencia, fue invitada a un asado. “No pude comer. Desde ese momento no puedo comer la carne. Me gusta, voy a los asados y es lindo y digo, bueno, ¿a ver? Y no puedo", concluyó. (DIB)

