jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 11:41

El arte de armar la valija antes de viajar

Es clave planificar con tiempo para evitar llevar peso de más u olvidar algo clave que después nos vamos a lamentar.

Por Agencia DIB
Una valija de viajero, muchas veces un dolor de cabeza.&nbsp;

Una valija de viajero, muchas veces un dolor de cabeza. 

Cuando nos pica “el bichito” de viajar, nuestra vida comienza a alterarse. Sobre todo a la hora de armar la valija antes de parir al merecido descanso. ¿Mochila o valija? ¿Llevo abrigo o no? son solo algunas de las dudas. Aunque no existe un manual, siempre es bueno tener en cuenta algunos consejos.

Más noticias
El Travel Sale, una oportunidad para viajar por el país o el mundo. 

Travel Sale: descuentos de hasta 60%, 2x1 y cuotas sin interés para viajar
Un viajero en Ezeiza.

Cómo son los argentinos a la hora de planificar su viaje

Un buen inicio para planificar todo, es hacer una lista sobre los que van a viajar y lo fundamental que cada uno tiene que llevar, para no repetir entre las distintas valijas. También aquí importa el clima del lugar: por ejemplo, no llevar tres jeans (“por las dudas”) si vamos a un destino de mucho calor.

En cuanto a la ropa interior y prendas como medias, un buen ejercicio, si no van a llevar ropa al lavadero, planificarlo de acuerdo a la cantidad de días de viaje y sumar algún par más, por las dudas.

Pasando a el calzado, lo esencial es llevar los más cómodos para poder caminar. Y si bien ojotas o sandalias no ocupan mucho, tampoco es necesario llevar muchas.

Otros tips para armar la valija

Otra de las cosas más importantes para hacer la valija es poner las cosas de manera ordenada para optimizar el espacio. Y para ello se puede utilizar, en parte, el método popularizado por Marie Kondo, la japonesa protagonista de la serie “A ordenar con Marie Kondo”: en lugar de guardar la ropa en pilas, hay que enrollar las prendas y ponerlas una al lado de la otra.

Otro consejo que da la experta del orden es, antes de empacar, colocar todo lo que queremos guardar arriba de la cama para tener una vista completa de lo seleccionado, tomar noción de la cantidad y determinar si es necesario llevar todo.

Suele ser mejor poner abajo las prendas que tengan más peso, como pantalones, toallones, jeans y zapatos. Estos últimos pueden servir para ahorrar espacio: poner allí ropa interior, medias, perfumes u otros envases frágiles. Las prendas más delicadas o voluminosas, como camisas o vestidos, es recomendable ubicarlas en la parte superior.

Si la valija parece que va a explotar o si viajan solo con equipaje de mano, lo mejor es llevar lo más voluminoso puesto mientras estén en el avión o transporte que vayan a utilizar. Por ejemplo, si van a viajar al frío pueden llevar puestos, o en la mano, la campera y los zapatos más pesados.

Como nadie está exento de que puedan perderte la valija, siempre es aconsejable llevar en la mochila de mano artículos de primera necesidad: una muda de ropa, un neceser y los artículos de más valor. (DIB)

Temas
Ver más

Travel Sale: descuentos de hasta 60%, 2x1 y cuotas sin interés para viajar

Cómo son los argentinos a la hora de planificar su viaje

La inteligencia artificial, de "amenaza percibida" a "oportunidad estratégica"

Digitalizan la libreta sanitaria para mascotas en Argentina

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una boda que apunta a Exaltación de la Cruz

Día del folclore argentino: identidad nacional con huella y padres bonaerenses

La California Argentina en Castelli: entre las manzanas y un castillo que giraba con el Sol

El comercio electrónico no para de crecer entre los argentinos

Cambio del huso horario en Argentina: ¿qué implica y cómo afectará la vida cotidiana?

Cuáles son las ciudades que capturan el espíritu de la Showgirl

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Policía Científica trabaja en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Claudia Scarzzolo. (Redes)

Misterio en Tristán Suárez: hallan a una mujer enterrada en su patio e investigan a la hija y su novio

Por  Agencia DIB