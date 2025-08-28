El arte de armar la valija antes de viajar

Cuando nos pica “el bichito” de viajar , nuestra vida comienza a alterarse. Sobre todo a la hora de armar la valija antes de parir al merecido descanso. ¿Mochila o valija? ¿Llevo abrigo o no? son solo algunas de las dudas. Aunque no existe un manual, siempre es bueno tener en cuenta algunos consejos.

Un buen inicio para planificar todo, es hacer una lista sobre los que van a viajar y lo fundamental que cada uno tiene que llevar, para no repetir entre las distintas valijas. También aquí importa el clima del lugar: por ejemplo, no llevar tres jeans (“por las dudas”) si vamos a un destino de mucho calor.

En cuanto a la ropa interior y prendas como medias, un buen ejercicio, si no van a llevar ropa al lavadero, planificarlo de acuerdo a la cantidad de días de viaje y sumar algún par más, por las dudas.

Pasando a el calzado, lo esencial es llevar los más cómodos para poder caminar. Y si bien ojotas o sandalias no ocupan mucho, tampoco es necesario llevar muchas.

Otros tips para armar la valija

Otra de las cosas más importantes para hacer la valija es poner las cosas de manera ordenada para optimizar el espacio. Y para ello se puede utilizar, en parte, el método popularizado por Marie Kondo, la japonesa protagonista de la serie “A ordenar con Marie Kondo”: en lugar de guardar la ropa en pilas, hay que enrollar las prendas y ponerlas una al lado de la otra.

Otro consejo que da la experta del orden es, antes de empacar, colocar todo lo que queremos guardar arriba de la cama para tener una vista completa de lo seleccionado, tomar noción de la cantidad y determinar si es necesario llevar todo.

Suele ser mejor poner abajo las prendas que tengan más peso, como pantalones, toallones, jeans y zapatos. Estos últimos pueden servir para ahorrar espacio: poner allí ropa interior, medias, perfumes u otros envases frágiles. Las prendas más delicadas o voluminosas, como camisas o vestidos, es recomendable ubicarlas en la parte superior.

Si la valija parece que va a explotar o si viajan solo con equipaje de mano, lo mejor es llevar lo más voluminoso puesto mientras estén en el avión o transporte que vayan a utilizar. Por ejemplo, si van a viajar al frío pueden llevar puestos, o en la mano, la campera y los zapatos más pesados.

Como nadie está exento de que puedan perderte la valija, siempre es aconsejable llevar en la mochila de mano artículos de primera necesidad: una muda de ropa, un neceser y los artículos de más valor. (DIB)