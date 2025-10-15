Estrenos de película: terror, thrillers, la más vista en Italia y un Frankenstein para chicos

Pantalla Total: todos los estrenos de la semana en cine y series

Arranca como esos relatos que parecen inofensivos —una enfermera dedicada, un anciano enfermo, una hija con un misterio a cuestas— pero rápido empieza a deslizarse, sin que lo notes, hacia un territorio donde lo cotidiano se vuelve un poquito siniestro. Mónica Antonópulos , con su mezcla de ternura y mirada alerta, se mete en un mundo de pasillos oscuros, silencios incómodos y emociones que pesan más que cualquier fantasma junto a Patricio Contreras . Es un thriller que se cocina a fuego lento, con aroma a drama y ese toque de terror doméstico que hace que uno mire de reojo su propia casa.

No busca sustos de golpe, sino dejar pensando en qué pasa cuando el amor y el deber se vuelven una misma cosa, y ninguna de las dos da respiro. Quizás no revolucione el género, pero tiene algo: una atmósfera pegajosa y una protagonista que transmite más con un gesto que con palabras. Y eso, en tiempos de tanto grito y poca alma, ya es bastante escalofriante.

"El retorno"

(Argentina, 2025)

El padre Tomás Armento, un sacerdote del Vaticano, se enfrenta al caso más personal y perturbador de su vida: su propio hermano despierta de un coma asegurando ser Jesucristo reencarnado. Entre la fe y la locura, el milagro y la farsa, el relato desata una batalla espiritual que pone en jaque al Vaticano… y al mismísimo concepto de Dios.

Un thriller místico con Franco Masini y el chileno Luis Gnecco en el elenco, que juega con la duda religiosa, el milagro y las fisuras institucionales.

La propuesta de Marcela Luchetta no es blockbuster sino que busca la polémica a la salida del cine —y en las mesas de café— sobre fe, verdad y espectáculo. Foco para los ojos locales: hay material para cruce crítico y el debate.

En síntesis: thriller, fe, duda.

"Masacre en el Delta"

(Argentina/2025)

Es un thriller argentino dirigido por el debutante Facundo Nuble que combina el terror psicológico con el horror ritual. Dos parejas viajan a una isla del Delta en busca de sanación espiritual, pero el aislamiento y las tensiones personales pronto derivan, chamán de por medio, en una pesadilla de supervivencia donde nada es lo que parece.

Con Jimena Grandinetti, Lara Crespo, Ariel Gangemi y la participación especial de Walas, líder de la banda Massacre, sumando un toque -no precisamente musical- al horror, que propone una mirada cruda sobre el miedo, la culpa y los límites de lo que se entiende por redención. Entre el suspenso, el humor oscuro y la violencia latente, logra convertir el paisaje del Delta en un escenario tan bello como inquietante.

En síntesis: Delta, humor oscuro, terror, culpa y redención.

"Entre reinas"

(Argentina/2025)

El documental de Malena Fainsod y Tomas Morelli nació de una duda adolescente que se transformó en una exploración profunda: ¿por qué ciertas decisiones, -como no animarse a desfilar en un concurso de belleza-, dejan marcas tan duraderas? Quince años después de aquel episodio en Catamarca, la directora vuelve sobre esa experiencia y descubre que no era una historia individual, sino una herida compartida por muchas mujeres.

La propuesta se construye a partir de los testimonios de amigas y familiares de distintas generaciones, tejiendo un relato íntimo y colectivo sobre la relación con el cuerpo, el deseo y las expectativas sociales. Con sensibilidad y cercanía, Entre reinas convierte un recuerdo personal en un espejo generacional donde resuena la búsqueda de libertad y autopercepción.

En síntesis: recuerdos, marcas y expectativas sociales.

"El polvo"

(Argentina/2025) 18/10

El director Nicolás Torchinski prueba con el documental auto referencial en este caso acerca de su tía: "July era mi tía. Teníamos la idea de hacer un proyecto, pero cuando decidimos que era un buen momento para comenzar, ya era tarde. Tras su fallecimiento, con una cámara prestada, registré su departamento tal cual quedó la última vez que estuvo allí. Aún latía algo de ella. Los objetos acumulados a lo largo de una vida y los espacios que habitaban me observaban e interpelaban", asegura.

Un interesante ejercicio a propósito de la ausencia y los recuerdos.

En síntesis: Documental no convencional, en primera persona.

"Mente maestra"

(“Mastermind”, EE.UU./2025)

Dirigida por Kelly Reichardt, convierte un robo de arte en una fábula sobre la ambición y la torpeza humana. En el Massachusetts de 1970, JB Mooney, interpretado por Josh O’Connor, un carpintero desempleado, idea un audaz atraco a plena luz del día, pero pronto descubre que lo difícil no es robar las obras, sino vivir con ellas —y con su propia conciencia— a cuestas.

Con su estilo sobrio y melancólico, Reichardt transforma el thriller en una comedia moral de bajo voltaje, donde el suspenso se filtra entre silencios, miradas y desastres domésticos. El resultado es menos una película de atracos que una radiografía de sueños fallidos: elegante, seca y con ese humor involuntario que aparece cuando lo imposible se disfraza de plan perfecto.

En síntesis: Thriller, comedia moral y sueños fallidos.

"Locamente"

(“Follemente”, Italia/2025)

Dirigida por Paolo Genovese, es la comedia italiana más taquillera de 2025 y una ingeniosa disección de lo que ocurre en la mente durante una primera cita. Edoardo Leo y Pilar Fogliati interpretan a Piero y Lara, dos adultos que intentan mostrarse encantadores mientras sus distintas voces interiores -la insegura, la racional, la apasionada- compiten por dominar cada gesto.

Con un elenco coral que incluye a Claudia Pandolfi, Marco Giallini, Vittoria Puccini y Claudio Santamaria, la película combina humor y neurosis con precisión quirúrgica. Genovese convierte el enredo sentimental en una radiografía contemporánea del deseo y la autoimagen, mostrando que enamorarse, en tiempos de sobreanálisis, puede ser el acto más loco de todos.

En síntesis: Humor y neurosis según un cineasta con experiencia

"Teléfono negro 2"

("Black Phone 2", EE.UU./2025

Dirigida nuevamente por Scott Derrickson, sube la apuesta del terror sobrenatural con el regreso de Ethan Hawke como el inquietante Raptor. La historia gira en torno a Gwen, la hermana menor de Finn, quien empieza a recibir llamadas desde un teléfono que sólo suena en sueños. Las voces del más allá la advierten sobre tres chicos atrapados en un campamento de invierno, donde algo —o alguien— acecha entre la nieve.

Con más oscuridad, tensión y una puesta visual que combina climas góticos y terror psicológico, la secuela mantiene la atmósfera angustiante del original pero le suma un pulso más emocional y adolescente. Entre apariciones, tormentas y secretos de ultratumba, confirma que algunas llamadas, por más siniestras que suenen, son imposibles de ignorar.

En síntesis: ¿La tercera será con un iPhone negro?

"Frankie y los monstruos"

(“Stitch Head”, EE.UU./2025)

Es una película de animación que reinventa con humor y ternura el mito de Frankenstein. Su protagonista, Frankie, es un joven ensamblado por un científico excéntrico que vive entre criaturas tan raras como entrañables. Aunque sueña con conocer el mundo más allá del laboratorio, su miedo a lo desconocido lo mantiene prisionero… hasta que una serie de aventuras lo empuja a descubrir que los verdaderos monstruos no siempre tienen tornillos en la cabeza.

Con una animación vibrante y guiños al cine clásico de terror, la película equilibra el delirio visual con una historia de gran corazón. En tiempos donde la diferencia suele asustar, Frankie y los monstruos celebra la amistad, la curiosidad y la aceptación, recordándonos —entre risas y sustos— que todos llevamos un pequeño monstruo que sólo busca ser comprendido.

En síntesis: la amistad y la inclusión en formato animado.

"Mítzski: The Land"

(EE.UU./2025)

Lleva la magia de los conciertos de la cantante y compositora japonesa-estadounidense al cine. Grabada durante tres noches en el Fox Theatre de Atlanta en 2024, captura la esencia de su aclamado álbum The Land Is Inhospitable and So Are We. Dirigida por Grant James, con coreografía de Monica Mirabile y sonido de Patrick Hyland, la producción combina montaje visual y musical para sumergir al espectador en la experiencia de Mitski en vivo.

Con 32 minutos de duración, la película presenta versiones reimaginadas de su repertorio anterior y fusiona géneros como folk, música de cámara y pop orquestal. Más que un concierto, es un retrato íntimo de la artista, donde su vulnerabilidad y conexión con el público hacen que cada interpretación se sienta única y memorable.

En síntesis; Música, mística y creatividad.

"El Mago de Oz"

("The Wizard of Oz", EE.UU/1935)

Pocas películas en la historia del cine lograron el estatus casi místico que alcanzó esta de Victor Fleming en 1939, esta fantasía en Technicolor que sigue brillando más que muchos estrenos de hoy. Cuenta la leyenda que el polvo amarillo del camino de adoqiines no era más que polvo industrial tóxico, y que Judy Garland, con apenas 16 años, debía soportar un corsé tan apretado que apenas podía respirar —todo para parecer más infantil—. Entre desmayos, maquillajes que derretían rostros y disfraces que pesaban como una armadura medieval, el set era más una pesadilla que un sueño, pero el resultado fue pura magia. La paradoja es deliciosa: un rodaje infernal que dio origen a uno de los mundos más encantadores del cine.

Quizás esa sea la clave de su perdurabilidad. El mago de Oz no sobrevive por sus efectos ni por la nostalgia, sino porque encarna un mito universal: la búsqueda del hogar como metáfora del sentido. Dorothy no necesita a ningún mago para regresar, solo descubrir que el poder siempre estuvo en ella. En tiempos de algoritmos y realidades virtuales, ese mensaje resuena con más fuerza que nunca: no hay clic que nos devuelva a casa, pero todos seguimos caminando por nuestro propio camino de ladrillos amarillos.

En síntesis: imperdible.

Estreno en Plataformas

"27 noches"

(Argentina, 2025) Netflix 17/10

Las hijas de Martha, una singular mecenas octogenaria, creen que está loca, y la recluyen en una clínica psiquiátrica. Un perito judicial Casares investiga sí en verdad su deseo es solo vivir en libertad y si en verdad se quieren quedar con su fortuna. En el eco resuena un caso verídico, el de Natalia Cohan de Kohen ocurrido hace veinte años y que tuvo resonancia periodística.

Comedia negra es el tono elegido para esta propuesta dirigida por Daniel Hendler con un elenco de primera encabezado por la inigualable Marilu Marini, secundada por el mismo director como el perito obsesionado, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.

En síntesis: Comedia negra, basada en hechos reales.

Estreno en La Plata

"Sombras chinas"

(Argentina, 2025)

Se estrena en La Plata el primer largometraje rodado en formato vertical, realizado en Argentina, y con estreno comercial, dirigido por Sebaztián Baz, con Giannina Giunta, Iara Chiccone y Sol Echeverría, y la participación especial de Pablo Alarcón, en el Espacio Eco Select Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51 Espacio Incaa 2, La Plata, el 16, 17, 19, 21 y 22, a las 18.

La producción independiente tiene como eje una influencer dominada por su adicción a las redes y su obsesión por el control que intenta recuperar a su ex con la ayuda de un enigmático remisero, sin imaginar que están entrando en un peligrosa manipulación que pondrá su vida al borde del abismo.

En síntesis: una curiosidad en formato alternativo.