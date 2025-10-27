Cuatro destinos para vivir un Halloween diferente

En medio de la temporada de brujas y fantasmas, existen destinos del mundo donde el terror se convierte en atractivo turístico. Desde distintas regiones, Halloween , que se celebra todos los años el 31 de octubre, ya no se trata solo de pedir golosinas como en las películas, sino de experiencias más vibrantes.

La histórica ciudad de Salem abraza su pasado infame y se convierte en el epicentro de las celebraciones de Halloween. Cada octubre, sus calles empedradas y plazas coloniales se llenan de actividades embrujadas: tours de fantasmas, artistas callejeros y desfiles de disfraces que transforman la historia en espectáculo.

Las familias pueden sumarse al tour “Vudú, vampiros y fantasmas”, que recorre cementerios antiguos y casas históricas mientras se escuchan relatos sobre los juicios de brujas de 1692 y las leyendas de Nueva Inglaterra.

Limoges le da un toque europeo a Halloween. Sus plazas medievales se iluminan con calabazas y faroles, mientras artistas callejeros y ferias de máscaras y dulces de estación convierten la ciudad en un festival al aire libre.

Las familias pueden participar en talleres de tallado de calabazas o asistir a noches de cuentos donde los fantasmas encantan más de lo que asustan. Reconocida como la capital mundial de la porcelana, Limoges también ofrece experiencias artísticas más allá de la temporada.

Taipei, Taiwan

La capital de Taiwán es conocida por sus rascacielos modernos, su vibrante gastronomía callejera y sus mercados. Más allá de las luces de la ciudad, Taipéi celebra Halloween con “Zoolloween”, el festival anual del Zoológico de Taipéi que invita a familias y animales a disfrazarse y transformar el parque en una fiesta divertida y misteriosa.

Los chicos pueden participar en desfiles de “dulce o truco”, mientras cuidadores sorprenden con actividades temáticas: desde elefantes rompiendo calabazas hasta pandas rojos explorando golosinas.

Bogotá, Colombia

En Colombia, Halloween se conoce como el “Día de las Brujitas” y se festeja con coloridos desfiles donde familias enteras salen disfrazadas a las calles y piden dulces cantando una breve canción. Cada año, más de 40.000 personas participan en una marcha de zombis que recorre la ciudad. El barrio colonial de La Candelaria, en el corazón de Bogotá, se llena de procesiones, música en vivo y la energía festiva del Día de las Brujitas.

Los viajeros pueden sumarse a un tour a pie por sus casas coloniales e iglesias barrocas, visitar el Museo del Oro con sus tesoros precolombinos, subir al Cerro Monserrate en funicular o teleférico para tener vistas panorámicas, o pasear en bici y bote en el Parque Simón Bolívar. Museos de ciencia, recorridos de arte callejero y una agenda cultural activa hacen de Bogotá un destino ideal para familias todo el año. (DIB)