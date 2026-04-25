Cuáles son los diez libros más leídos en Argentina en lo que va de 2026

Pensar diferente, de Patricia Jebsen, está entre lo más leído en Argentina en lo que va del año. La Capital

El ranking de los libros más leídos en Argentina en lo que va de 2026 confirma un cambio fuerte en los hábitos de lectura: conviven sagas internacionales, títulos de desarrollo personal y obras infantiles con autores locales. El listado surge del Índice de Lectura 2026 elaborado por Buscalibre a partir del comportamiento de compra de lectores en todo el país.

Entre las principales tendencias aparecen la literatura juvenil, las novelas románticas y los libros vinculados al bienestar emocional. Pero también creció la demanda de títulos relacionados con inteligencia artificial, tecnología y cambios sociales.

Además, el informe muestra que el acceso online amplió la diversidad de lecturas disponibles en todo el territorio, e impulsó la circulación de ediciones especiales y títulos internacionales que antes eran más difíciles de conseguir en librerías tradicionales.

Los diez top Según el relevamiento de Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, estos fueron los títulos más vendidos durante el último año en el país:

Estuche especial Los habitantes del aire , de Holly Black

, de Estuche Harry Potter (pack 7 libros), de J. K. Rowling

(pack 7 libros), Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza , de Patricia Jebsen

, de La asistenta , de Freida McFadden

, de Una corte de niebla y de furia (edición especial), de Sarah J. Maas

(edición especial), de LiberTao , de Carolina Menéndez Pastorelli

, de El puente donde habitan las mariposas , de Nazareth Castellanos

, de A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quin n

(Bridgerton 5), de n Mente de alto rendimiento , de Sandra Rossi

, de Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina El dato más llamativo es la presencia de un título de desarrollo personal de autor argentino dentro del podio, junto a dos sagas internacionales de enorme alcance. Esto confirma el crecimiento del interés por contenidos vinculados con el bienestar y la superación personal. Fuente: Agencia DIB

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