sábado 25 de abril de 2026
25 de abril de 2026 - 12:25

Cuáles son los diez libros más leídos en Argentina en lo que va de 2026

En el ranking predominan la ficción juvenil, el romance y los libros de bienestar.

Por Agencia DIB
Pensar diferente, de Patricia Jebsen, está entre lo más leído en Argentina en lo que va del año.

Pensar diferente, de Patricia Jebsen, está entre lo más leído en Argentina en lo que va del año.

La Capital

El ranking de los libros más leídos en Argentina en lo que va de 2026 confirma un cambio fuerte en los hábitos de lectura: conviven sagas internacionales, títulos de desarrollo personal y obras infantiles con autores locales. El listado surge del Índice de Lectura 2026 elaborado por Buscalibre a partir del comportamiento de compra de lectores en todo el país.

Más noticias
ftmining ha lanzado un servicio gratuito de mineria en la nube para btc, doge y ltc, con ingresos diarios de hasta 9.900 dolares

FTMining ha lanzado un servicio gratuito de minería en la nube para BTC, DOGE y LTC, con ingresos diarios de hasta 9.900 dólares
Matías Moscoso (La Plata, 1984), autor de Chanchos en la ruta. 

Matías Moscoso lanza "Chanchos en la ruta", la historia de un periodista desencantado con su profesión

Entre las principales tendencias aparecen la literatura juvenil, las novelas románticas y los libros vinculados al bienestar emocional. Pero también creció la demanda de títulos relacionados con inteligencia artificial, tecnología y cambios sociales.

Además, el informe muestra que el acceso online amplió la diversidad de lecturas disponibles en todo el territorio, e impulsó la circulación de ediciones especiales y títulos internacionales que antes eran más difíciles de conseguir en librerías tradicionales.

Los diez top

Según el relevamiento de Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica, estos fueron los títulos más vendidos durante el último año en el país:

  • Estuche especial Los habitantes del aire, de Holly Black
  • Estuche Harry Potter (pack 7 libros), de J. K. Rowling
  • Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza, de Patricia Jebsen
  • La asistenta, de Freida McFadden
  • Una corte de niebla y de furia (edición especial), de Sarah J. Maas
  • LiberTao, de Carolina Menéndez Pastorelli
  • El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos
  • A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn
  • Mente de alto rendimiento, de Sandra Rossi
  • Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina

El dato más llamativo es la presencia de un título de desarrollo personal de autor argentino dentro del podio, junto a dos sagas internacionales de enorme alcance. Esto confirma el crecimiento del interés por contenidos vinculados con el bienestar y la superación personal.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

FTMining ha lanzado un servicio gratuito de minería en la nube para BTC, DOGE y LTC, con ingresos diarios de hasta 9.900 dólares

Matías Moscoso lanza "Chanchos en la ruta", la historia de un periodista desencantado con su profesión

Roque Pérez vuelve a disfrutar del cine después de tres décadas

Cine y series con Lopilato, Michael Jackson, China Zorrilla y lo mejor de Puenzo

Fin de semana en la Provincia con mucho deporte y el cumpleaños de Tres Arroyos

Feria del Libro: la Provincia de Buenos Aires, presente

Transradio: una experiencia que redefine los límites entre el concierto, el ensayo y el laboratorio

Cómo encontrar celulares baratos sin resignar calidad

El Gobierno eximió de impuestos a libros importados destinados a la Feria Internacional del Libro 2026

Fotografía, escuela y juventudes: contar la realidad desde la imagen

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ftmining ha lanzado un servicio gratuito de mineria en la nube para btc, doge y ltc, con ingresos diarios de hasta 9.900 dolares

FTMining ha lanzado un servicio gratuito de minería en la nube para BTC, DOGE y LTC, con ingresos diarios de hasta 9.900 dólares

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Lotus E20 de Alpine con el que Franco Colapinto hará la exhibición.

Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Franco Colapinto en Palermo