Cuáles son las mejores parrillas de Buenos Aires

El ranking "World’s 101 Best Steak Restaurants", que cada año distingue a las mejores parrillas del mundo, incluyó en su última edición a cuatro restaurantes de Buenos Aires . Sin embargo, la tradicional Don Julio no pudo participar ya que ganó el primer puesto global por tres veces consecutivas y entró en el Hall of fire de la lista.

Las parrillas destacadas por el prestigioso ranking fueron Madre Rojas de Villa Crespo, que ingresó por primera vez, Fogón Asado, Elena y Happening que también debutó en la lista. La selección reúne 101 direcciones de distintos países y funciona como referencia internacional para la escena de la carne.

El listado es elaborado por la empresa de medios londinense Upper Cut Media House, que evalúa variables como calidad y origen del producto, técnica de cocción, servicio y conocimiento del oficio.

Fogón Asado , de Palermo (Uriarte 1423), ascendió del puesto 35 al 22 . Abrió sus puertas en 2018 y su concepto se distancia de los modelos clásicos al diseñar un espacio donde una gran barra rodea la parrilla central, permitiendo que los comensales vivan el ritual del asado en primera persona.

El menú de nueve pasos, acompañado por una curada selección de vinos nacionales, busca acercar la cultura del asado argentino a quienes visitan la ciudad, especialmente viajeros internacionales y turistas atraídos por el sabor y la mística de la carne local.

Madre Rojas, ingresó por primera vez al ranking en el puesto 47. En este restaurante de carnes de Villa Crespo (Rojas 1600) predomina una mirada técnica sobre la carne, donde cada corte se presenta con información sobre origen y características.

El sello Wagyu, una raza reconocida por su alto marmoleo y textura particularmente suave, es bandera en su menú y marca el diferencial del restaurante.

Elena, comanda el cocinero Juan Gaffuri en el Hotel Four Seasons, se ubicó en el puesto 54. Su propuesta recrea la tradición argentina de la parrilla en diálogo con técnicas internacionales, e incorpora elementos de lujo y calidez que evocan a una brasserie europea sin perder identidad local.

Happening Costanera, otro debutante en el ranking, en el puesto 82, nació en el entorno de los históricos carritos de la Costanera y, con más de seis décadas de trayectoria, se ha consolidado como uno de los puntos ineludibles para degustar carne en la ciudad.

El plato que resume el perfil de la casa es el asado del centro, convertido en emblema propio. Esta preparación es valorada no solo por la calidad del corte, sino por su ejecución precisa y constante, sin ornamentos innecesarios