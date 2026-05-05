Asma: lanzan una campaña gratuita para detectar casos ocultos en Argentina

En el marco del Día Mundial del Asma , que se conmemora este 5 de mayo, una campaña nacional busca poner el foco en un problema silencioso: el subdiagnóstico . Se estima que alrededor de 2 millones de argentinos podrían padecer asma sin saberlo , lo que retrasa el inicio de tratamientos y eleva el riesgo de crisis e internaciones evitables.

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La iniciativa, impulsada por la Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA) , ofrece turnos gratuitos con especialistas para personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad. Quienes estén interesados podrán solicitar atención hasta el 10 de mayo a través de la plataforma online www.pedirturno.com.ar , mientras que las consultas médicas se realizarán del 11 al 15 .

El asma es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la inflamación de las vías respiratorias . Esto provoca obstrucción bronquial y dificultad para expulsar el aire, generando síntomas como silbidos en el pecho, falta de aire, tos persistente y opresión torácica , que suelen intensificarse durante la noche.

A pesar de su alta prevalencia —entre el 5% y más del 20% a nivel global— , especialistas advierten que muchos casos permanecen sin diagnóstico . En Argentina, se calcula que cerca de 4 millones de personas viven con asma diagnosticada , pero una proporción significativa no accede a una evaluación médica. La falta de consulta, la naturalización de los síntomas y las barreras de acceso al sistema de salud son algunos de los factores que explican este fenómeno.

“La detección temprana es clave para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida”, señalan desde el ámbito médico. El diagnóstico se realiza a partir de la evaluación clínica y estudios como la espirometría, una prueba simple que mide la capacidad pulmonar.

Impacto

El impacto del asma no es menor: afecta el rendimiento escolar y laboral, y representa un desafío para el sistema de salud. En niños menores de 12 años, por ejemplo, es una de las principales causas de ausentismo escolar.

Si bien no tiene cura, el asma puede controlarse con tratamiento adecuado y seguimiento médico. La campaña apunta justamente a eso: achicar la brecha entre quienes tienen síntomas y quienes acceden a un diagnóstico, para evitar que una enfermedad frecuente siga siendo, en muchos casos, invisible.

Fuente: Agencia DIB