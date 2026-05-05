martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 13:09

Campana: chocaron dos buques tanque cargados de químicos y combustibles

La colisión se produjo en el puerto de Campana y en un principio, los buques no habrían derramado químicos ni combustibles en el río Paraná.

Por Agencia DIB
El buque tanque Ginga Bobcat habría provocado la colisión en el puerto de Campana.

El buque tanque Ginga Bobcat habría provocado la colisión en el puerto de Campana.

Marine Traffic
El rumbo que se abrió en la popa del Helios.

El rumbo que se abrió en la popa del Helios.

El buque Helios llevaba nafta y diesel en su carga.

El buque Helios llevaba nafta y diesel en su carga.

Marine Traffic

Dos buques tanque colisionaron este lunes por la tarde en el puerto de Campana, sobre el río Paraná, en una zona destinada para operaciones de carga y descarga de químicos y combustibles. El incidente no dejó heridos ni contaminación confirmada.

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Un choque insólito

rumbo en el Helios rs
El rumbo que se abrió en la popa del Helios.

El rumbo que se abrió en la popa del Helios.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30, cuando el buque químico Ginga Bobcat (de bandera panameña, con 159,98 metros de eslora -largo- y 26,8 metros de manga -ancho-). impactó contra la popa del petrolero Helios (navega bajo la bandera de las Islas Marshall, con 145,15 metros de eslora y 23,03 metros de manga), que se encontraba amarrado.

Según los registros de navegación, el Ginga Bobcat se desplazaba a unos 16 km/h y redujo su velocidad de manera abrupta hasta detenerse en el momento del impacto. Ese frenado brusco quedó registrado en los sistemas de monitoreo y es uno de los datos clave que analizan los peritos para reconstruir lo ocurrido, informó Noticias Argentinas.

Qué transportaban los buques

Buque Helios rs
El buque Helios llevaba nafta y diesel en su carga.

El buque Helios llevaba nafta y diesel en su carga.

El Ginga Bobcat llevaba unas 10.300 toneladas de ácido sulfúrico con destino al complejo agroindustrial del Gran Rosario, mientras que el Helios operaba con combustibles como nafta y diésel. Esta combinación elevó de inmediato el nivel de preocupación por un posible impacto ambiental.

A pesar de la magnitud del choque, ambos buques solamente registraron daños por encima de la línea de flotación, lo que evitó, en principio, derrames en el agua. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se detectaron filtraciones ni contaminación en la zona.

De todos modos, el tipo de carga obligó a activar protocolos preventivos para resguardar la navegación y evitar riesgos en el ecosistema del Paraná, una vía estratégica para el comercio exterior argentino.

Fuente Agencia DIB

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