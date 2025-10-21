Con leyendas del tenis, se recordó en Luján el primer partido jugado en Argentina

Luján vivió una jornada inédita que combinó historia y deporte: la recreación del primer partido de tenis jugado en la Argentina , una actividad que contó con la presencia de referentes de ese deporte, en el marco de los festejos por el Día de la Villa.

La propuesta concretada el sábado 18 de octubre contó con la participación de figuras emblemáticas del tenis como Martín Jaite, José Acasuso, Juan Ignacio Chela y Christian Miniussi.

Con el Cabildo de Luján de fondo, se recordó aquel primer partido, disputado en 1806 por prisioneros británicos capturados luego de la primera invasión inglesa, un evento, organizado por el Municipio de Luján, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el Luján Tenis Club, formó parte del programa “Luján Virreinal”, que busca poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

En una cancha ambientada al estilo de lo que fue la plaza real de tierra en 1806, se desarrolló la recreación histórica de aquel que se reconoce como el primer partido de tenis disputado en Argentina, “un juego raro”, como lo denominaron los atónitos cronistas de la época.

La jornada estuvo guiada por la historiadora María Teresa Silvano de Tartaglia, quien transportó al público a la Luján de 1806, más precisamente al mes de agosto, cuando se reconquistó la ciudad de Buenos Aires, tras la primera invasión inglesa encabezada por el general William Carr Beresford.

“Estamos en 1806, en la misma plaza que reunía a los vecinos, donde se celebraban los bailes y los juegos populares. El Cabildo enmarcaba la vida del pueblo, junto al antiguo templo de Don Juan Lezica y Torrezuri”, explicó la historiadora, quien también relató anécdotas sobre la vida cotidiana de los prisioneros ingleses, que introdujeron el nuevo deporte a los curiosos habitantes del lugar. “Este es el origen del tenis argentino. Luján es camino de fe, camino de historia y ahora también camino del tenis”, concluyó.

Primer partido de tenis Luján

Luego, Jaite, Acasuso, Chela y Miniussi protagonizaron una exhibición en una cancha armada en la misma plaza Belgrano, y hasta compartieron un tie-break con jóvenes promesas del Luján Tenis Club.

“Hoy recreamos el primer partido de tenis que se jugó en la Argentina y que tuvo lugar en nuestra ciudad. Una idea que pensamos junto al Luján Tenis Club”, destacó el intendente Leonardo Boto.

Entre estrella del tenis y alumnos

Antes, Martín Jaite encabezó una clínica abierta en la plaza de la que participaron decenas de vecinos y vecinas. “Lo importante es que los chicos se inserten en el deporte porque es una forma de tener más educación y salud”, afirmó.

Por su parte, César Francis, representante de la AAT, destacó “la puesta en valor de la historia y el vínculo con el deporte, que demuestra que el tenis puede unir generaciones y tradiciones”.