Cabo Verde: ¿la nueva meca de los viajeros argentinos?

El Mundial 2026 ya va quedando en el recuerdo de muchos, y tras alegrías y emociones, el torneo generó consecuencias para los países participantes , especialmente en lo que respecta al turismo . Y uno de los destinos que sobresalió fue Cabo Verde , eliminado por la selección de Lionel Messi.

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Al entrar en el radar de muchos viajeros, ese país africano tuvo un fuerte crecimiento en las búsquedas, que aumentaron casi un 750% entre los argentinos, un 900% entre los brasileños, un 530% entre los colombianos y un 132% entre los mexicanos. Cabe destacar que los argentinos necesitan visa para ingresar y se puede tramitar al llegar a cualquier aeropuerto internacional.

Grandes playas de arena , resorts cinco estrellas, deportes acuáticos, caminatas por cerros y valles tropicales y la inmersión en su historia y una rica y en la rica cultura de su amistosa población hacen de Cabo Verde un destino muy interesante para el turismo.

Se trata de un archipiélago en el océano Atlántico formado por 10 islas , 9 de ellas habitadas, que suman unos 550.000 habitantes, aunque curiosamente hay más caboverdianos viviendo fuera de sus fronteras. La más visitada es Isla de Sal , semi desértica y en la que se practican deportes acuáticos , se hacen excursiones y buceos para observar tiburones limón y ver desovar tortugas marinas y se visitan las salinas de Pedra de Lume .

Cabo Verde, un destino para el turismo.

Quienes disfruten especialmente del trekking y la naturaleza, el destino recomendado es Santo Antao, la segunda isla más grande y con los paisajes más espectaculares de montañas y valles tapizados de verde. Se llega en ferry desde la isla de Sao Vicente, en un viaje de aproximadamente una hora.

Y para quien prima el interés cultural, el destino es sin dudas Mindelo, en la isla de São Vicente, que es el centro musical del archipiélago, en el que destaca especialmente la morna, un género melancólico y nostálgico que hizo famoso en el mundo Cesária Évora, originaria de esta misma.

El idioma oficial es el portugués, ya que Cabo Verde es ex colonia portuguesa (se independizó en 1975), aunque la lengua más utilizada por la población en su vida cotidiana es el kriol o criollo caboverdiano, una criolla de base portuguesa con fuerte influencia africana. Y la capital y ciudad principal es Praia, ubicada en la Isla de Santiago, ciudad que tiene unos 155.000 habitantes.

Fuente: Agencia DIB