Día Mundial del Perro: por qué se celebra el 21 de julio y qué otras fechas los conmemora

Desde el 2004, cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro con el objetivo de homenajear a estos animales de compañía únicos, que dejan huella en la vida de las personas con las que conviven. Sin embargo, este día, no es solo para festejar y celebrar su día, sino que también fue instaurado con el fin de generar conciencia sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados y están esperando por una familia que los quiera adoptar.

Saru y Cora, las perras golden que asisten a niños internados en el Hospital de Niños de La Plata

En la actualidad, existen más de 300 millones de perros en el mundo , de los cuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 70% no tienen un hogar.

Cabe destacar que el 21 de julio no es la única fecha que celebra a los caninos. Existen otras conmemoraciones como el Día Internacional del Perro Callejero, que se festeja el próximo 27 de julio , y cuya finalidad también es tomar conciencia del abandono animal. En otras fechas, como el 28 de mayo, se conmemora el Día del Perro Sin Raza ; el 23 de septiembre el Día del Perro Adoptado ; el 6 de diciembre el Día del Perro de Trabajo ; e incluso existe el Día de llevar al Perro a la Oficina , iniciativa del Reino Unido en 1996 y la cual se da cada 22 de junio.

Además de ser compañeros inseparables en millones de hogares, los perros cumplen funciones fundamentales en tareas de asistencia, rescate, búsqueda de personas, acompañamiento terapéutico, seguridad y trabajo junto a distintas fuerzas e instituciones. Su capacidad de aprendizaje, su inteligencia y su estrecha relación con los seres humanos los convierten en aliados indispensables en numerosas actividades.

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Saru, Cora y Ari, los perros del Hospital de Niños de La Plata

En esa línea, en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata mantiene desde hace poco más de un año un compromiso con la humanización del cuidado, a través de una experiencia asistida con perros.

Esta iniciativa comenzó en 2024 mediante un convenio con el equipo "Las MacAnitas", liderado por la adiestradora Ana Morinigo y sus perras Saru y Cora, dos golden retrievers de tres años que protagonizaron la primera experiencia de intervención asistida con animales dentro del hospital.

Por sus características y formación, las perras golden desarrollaron desde el inicio intervenciones dinámicas, lúdicas y de interacción física, comenzando en los espacios verdes y, progresivamente, ingresando a las salas de Clínica Pediátrica.

El impacto positivo de esta experiencia motivó la expansión del enfoque y la incorporación de nuevas modalidades. En este marco, se puso en marcha un segundo programa complementario, surgido de un acuerdo entre el hospital, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Observatorio del Vínculo Humano-Animal de la UNAJ, dirigido por el Dr. Juan Enrique Romero.

Ambos programas, el iniciado por “Las MacAnitas” con Saru y Cora, y el nuevo impulsado por la Defensoría y la UNAJ con Ari, un chihuahua, se articulan desde una misma visión: mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes internados, integrando dimensiones emocionales, sociales, físicas y cognitivas.

La historia de Chionino

En Argentina, además, existe el Día Nacional del Perro: se conmemora cada 2 de junio en homenaje a Chionino, un perro policía de la raza Pastor Alemán que en el año 1983 murió en acto de servicio mientras defendía a su compañero y tutor en un violento tiroteo.

Actualmente los restos de Chonino descansan en el Círculo de la Policía Federal Argentina y los de su guía Luis Alberto Siberto, fallecido 25 años después del lamentable hecho, el 13 de diciembre de 2007, en el Cementerio de la Chacarita.

Chonino había ingresado a la Policía Federal Argentina en 1977 y fue especialmente entrenado para tareas de seguridad y protección. Su historia se convirtió en un símbolo de fidelidad, coraje y vocación de servicio, valores que representan el vínculo que los perros han construido con las personas a lo largo del tiempo.

Fuente: Agencia DIB