Bariloche y sus atractivos, presentes en la Exposición Rural de Palermo 2026

Bariloche dará a conocer su temporada invernal en La Rural.

Del 16 al 26 de julio, el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR) contará con un espacio propio en la 138° Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos de mayor convocatoria del país que se desarrollará en el Predio Ferial de Buenos Aires.

En ese marco, el stand mostrará que Bariloche tiene mucho para ofrecer más allá de la nieve: recorrer lagos y montañas, disfrutar de la gastronomía y la cerveza artesanal, vivir experiencias de aventura o compartir actividades en familia, en cualquier momento del año.

El espacio de Bariloche contará todos los días con informantes turísticos y material promocional, además de chocolates, vasos, vinchas y bolsas para quienes se acerquen. Uno de los momentos más convocantes será la tradicional cascada de chocolate, que se realizará el viernes 17, sábado 18, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, siempre a las 16 horas.

Sabores de Bariloche La agenda incluirá también degustaciones de chocolates y cerveza artesanal, junto con una de las novedades de esta edición: la presentación de un cuarteto de cuerdas con un repertorio que combinará folklore, tango y versiones de rock nacional. Las presentaciones musicales serán el martes 21 a las 15, el miércoles 22 y jueves 23 a las 16, el viernes 24 a las 18 y el sábado 25 a las 16 horas.

La Expo Rural abrirá todos los días de 9 a 20 horas, con más de 400 stands comerciales y alrededor de 2.000 animales en exhibición. Fuente: Agencia DIB

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