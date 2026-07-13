lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 19:20

Bariloche y sus atractivos, presentes en la Exposición Rural de Palermo 2026

Con la temporada invernal en marcha, Bariloche tendrá su propio stand en La Rural para difundir novedades y sabores del principal centro de esquí de Sudamérica.

Por Agencia DIB
Bariloche dará a conocer su temporada invernal en La Rural.

Bariloche dará a conocer su temporada invernal en La Rural.

Del 16 al 26 de julio, el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR) contará con un espacio propio en la 138° Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos de mayor convocatoria del país que se desarrollará en el Predio Ferial de Buenos Aires.

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En ese marco, el stand mostrará que Bariloche tiene mucho para ofrecer más allá de la nieve: recorrer lagos y montañas, disfrutar de la gastronomía y la cerveza artesanal, vivir experiencias de aventura o compartir actividades en familia, en cualquier momento del año.

El espacio de Bariloche contará todos los días con informantes turísticos y material promocional, además de chocolates, vasos, vinchas y bolsas para quienes se acerquen. Uno de los momentos más convocantes será la tradicional cascada de chocolate, que se realizará el viernes 17, sábado 18, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio, siempre a las 16 horas.

Sabores de Bariloche

La agenda incluirá también degustaciones de chocolates y cerveza artesanal, junto con una de las novedades de esta edición: la presentación de un cuarteto de cuerdas con un repertorio que combinará folklore, tango y versiones de rock nacional. Las presentaciones musicales serán el martes 21 a las 15, el miércoles 22 y jueves 23 a las 16, el viernes 24 a las 18 y el sábado 25 a las 16 horas.

La Expo Rural abrirá todos los días de 9 a 20 horas, con más de 400 stands comerciales y alrededor de 2.000 animales en exhibición.

Fuente: Agencia DIB

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