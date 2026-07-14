Salto convoca a las Primeras Jornadas Bonaerenses de Patrimonio Funerario

Un panteón en el cementerio Santa Morada de la Esperanza, en la ciudad bonaerense de Saladillo.

La Municipalidad de la ciudad de Salto anunció la realización de las Primeras Jornadas Bonaerenses de Patrimonio Funerario . Bajo el lema “Cementerios, Cultura y Turismo” , se llevarán a cabo del 17 al 19 de septiembre y están dirigidas a “arqueólogos, antropólogos, historiadores, historiadores del arte, arquitectos, sociólogos, comunicadores, abogados, filósofos, educadores, ingenieros civiles, médicos legales, artistas, literatos”, entre otros.

Bariloche y sus atractivos, presentes en la Exposición Rural de Palermo 2026

Las jornadas tienen el auspicio de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios y se espera a “especialistas bonaerenses y de otras provincias” para participar en “ un espacio de encuentro, debate y reflexión académica y comunitaria sobre el patrimonio funerario y los cementerios bonaerenses” .

El objetivo del encuentro, que se realizará en el Salón Blanco de la municipalidad, en la calle Buenos Aires al 369, es “potenciar el valor histórico, pedagógico, arquitectónico, paisajístico y artístico” de los cementerios bonaerenses como “ejes del desarrollo cultural y turístico de la región, a través de la generación de nuevas perspectivas y propuestas innovadoras ”.

Según se informó, las líneas temáticas de las jornadas giran alrededor de varios puntos, como “gestión, conservación y políticas públicas de cementerios”, “historia local, memoria colectiva e identidad”, “museología a cielo abierto”, “turismo Funerario y desarrollo económico regional” y “visiones contemporáneas: rituales, arte, paisajismo y nuevas propuestas”.

También se admiten aportes sobre historia, iconografía, urbanismo, experiencias sobre temas funerarios, antropología, estudios médicos legales, rituales y experiencias o propuestas de uso educativo, memoria y patrimonio inmaterial de cementerios bonaerenses.

Detalles

Los organizadores informaron que “se admitirán hasta tres ponencias por participante”. Los interesados deben enviar un resumen de la respectiva ponencia, de no más de 200 palabras, antes del sábado 25 de julio. El texto “debe contener a modo de introducción un resumen de la ponencia, con cinco palabras claves que definan el contenido. Es fundamental señalar si la propuesta describe experiencias, enfoques, metodología, aplicación u otros a especificar. Los resúmenes deberán ser en formato Word, Fuente Times New Roman Nº 12 y con interlineado de 1.5 líneas”.

Además “cada aspirante debe incluir un breve resumen de su currículum vitae (CV) y especificar los datos de contacto personal: nacionalidad, ciudad, dirección, e-mail y/o teléfono y filiación institucional (cuando proceda)”.

El listado de resúmenes aceptados para las jornadas será publicado el lunes 27. Mientras que los ponentes aceptados contarán con plazo hasta el sábado 5 de septiembre para el envío de sus trabajos completos.

Toda la información debe ser enviada a [email protected].

Muestra de arte funerario

Paralelamente, se abrió la convocatoria para una muestra de arte en el marco de las jornadas: “Pinceladas del más allá: mitos, personajes y leyendas de nuestras necrópolis”.

Podrán participar artistas plásticos, tanto aficionados como profesionales, residentes en la Provincia de Buenos Aires. Y las obras “deben ser pinturas originales inspiradas en: personajes históricos inhumados en la región, mitos populares, leyendas urbanas de cementerios o la iconografía propia de la arquitectura funeraria local”.

Fuente: Agencia DIB