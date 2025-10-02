jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 08:27

Aerolíneas Argentinas lanza un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuánto dura

La promoción no tiene límites de fecha de viaje y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Por Agencia DIB
Nueva promoción de Aerolíneas Argentinas.&nbsp;

Nueva promoción de Aerolíneas Argentinas. 

Aerolíneas Argentinas anuncia una promoción especial: desde este jueves 2 de octubre y hasta el domingo 5 de octubre, los pasajeros podrán acceder a un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país, sin restricciones de fecha de viaje.

Más noticias
pantalla total: todos los estrenos de la semana en cine y series video

Pantalla Total: todos los estrenos de la semana en cine y series
La popular cantante Sabrina Carpenter.

Lollapalooza Argentina 2026: se anunció el line-up completo

El beneficio estará disponible a través de la web oficial, la app de la compañía y en agencias de viaje, y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

En un comunicado, la línea de bandera destacó que “en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas presentó su programación de verano con un fuerte refuerzo de frecuencias domésticas”.

Entre las rutas troncales de AA con Buenos Aires se destacan 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, 45 a Iguazú, 40 a El Calafate, 38 a Salta, 36 a Tucumán y 32 a Mar del Plata. Además, se suman incrementos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

En cuanto a los intertramos, que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires, la oferta incluye: Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario, entre otras.

“Combinada con los planes de cuotas vigentes, esta promoción es la oportunidad perfecta para organizar tus próximas vacaciones”, cierra el comunicado de Aerolíneas. (DIB)

Temas
Ver más

Pantalla Total: todos los estrenos de la semana en cine y series

Lollapalooza Argentina 2026: se anunció el line-up completo

La vuelta al mundo en cuatro cafés históricos

Criptomonedas: nuevas alternativas para entrar en la economía digital

Moda y reciclaje urbano: capital semilla para dos emprendimientos bonaerenses

"Rock bonaerense": los azuleños Facón vuelven al ruedo con Ave Fénix y grandes invitados

"Glaxo", del escritor chivilcoyano Hernán Ronsino, será llevada al cine con Lali y Esteban Lamothe

¿Cómo se mide una TV? Guía completa para elegir el tamaño ideal

Hormigón y estrategia: la apuesta de Holcim en Buenos Aires

El Festival de Mar del Plata sorprende con su apertura y prepara un cierre de lujo

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Patricia Bullrich, dirigente libertaria. 

Bullrich insiste con su postura: "Espert tiene que contestar claro"

Por  Agencia DIB