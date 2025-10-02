Aerolíneas Argentinas lanza un 20% de descuento en vuelos domésticos: hasta cuánto dura

Aerolíneas Argentinas anuncia una promoción especial: desde este jueves 2 de octubre y hasta el domingo 5 de octubre , los pasajeros podrán acceder a un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país , sin restricciones de fecha de viaje.

Pantalla Total: todos los estrenos de la semana en cine y series

El beneficio estará disponible a través de la web oficial, la app de la compañía y en agencias de viaje , y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

En un comunicado, la línea de bandera destacó que “en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) , Aerolíneas presentó su programación de verano con un fuerte refuerzo de frecuencias domésticas”.

Entre las rutas troncales de AA con Buenos Aires se destacan 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, 45 a Iguazú, 40 a El Calafate, 38 a Salta, 36 a Tucumán y 32 a Mar del Plata. Además, se suman incrementos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

En cuanto a los intertramos, que permiten viajar sin pasar por Buenos Aires, la oferta incluye: Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario, entre otras.

“Combinada con los planes de cuotas vigentes, esta promoción es la oportunidad perfecta para organizar tus próximas vacaciones”, cierra el comunicado de Aerolíneas. (DIB)