Aerolíneas Argentinas comienza a cobrar por la selección anticipada de asientos

Personal de Aerolíneas Argentinas arriba del avión.

Con el fin de estar en sintonía con el resto de la industria, Aerolíneas Argentinas, la empresa nacional de aviación, comenzará el próximo 12 de noviembre a cobrar la elección de asientos en sus aeronaves, servicio que, antes, venía incluido en el costo de servicio.

Hasta ahora, es la única aerolínea del tipo legacy en la región que no cobraba por este servicio, y por ello informó que la decisión responde a seguir en línea con los estándares adoptados por las principales compañías aéreas a nivel global.

El nuevo esquema permitirá que los pasajeros opten por la preselección de asientos, con la posibilidad de elegir la zona del avión, el tipo de asiento -ventana o pasillo- y distinguir entre vuelos domésticos, regionales e internacionales. De hecho, ya es posible ver esto en algunos viajes a futuro de la compañía.

Según detallaron desde Aerolíneas Argentinas, que no informaron aún los costos, aquellos pasajeros que no preseleccionen el asiento podrán elegir sin costo entre los disponibles a la hora del check-in.

Cabe recordar que, la tarifa plena de turista y las clases ejecutivas cuentan con la preselección incluida. Así, el cobro por elección anticipada afectará principalmente a quienes compren pasajes bajo categorías turista o promocionales. La medida llega de cara a la temporada de verano donde la demanda sube significativamente. De todos modos, se combina con promociones relevantes para incentivar las ventas de vuelos. (DIB)

Para compartir en redes







