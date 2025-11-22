Abel Pintos y una charla íntima en la Biblioteca Rivadavia, donde grabó su primer casete en 1995

Abel Pintos tuvo un encuentro íntimo con el público bahiense en la Biblioteca Rivadavia , el lugar donde grabó su primer casete hace 30 años . Allí, en el auditorio Luis Caronti , el artista cantó acompañado por mates y una guitarra, y emocionó al hablar sobre sus primeros años y su trayectoria artística y personal.

El músico subió al escenario este viernes. Mientras el periodista Sergio Buyanovsky , que actuaba de moderador, le cebaba mate, arrancó: " Después de 30 años, una de las cosas que puedo asegurar es que crecí con la música , y que la música es mi forma de vida".

"Cuando estoy en otras ciudades tengo que contarle a todo el mundo de dónde vengo, contarles del Abel de Bahía Blanca. Pero acá siento que es al revés. Siento que vengo a contarle a la gente de mi origen lo que me sucede en otros lugares", afirmó Pintos, citado por La Nueva .

El músico mencionó a a su familia, al sostén de aquellos años, y a su mamá, Susana , presente en la sala. "Ellos (sus padres) nunca me presionaron. Me mantuvieron lo más alejado posible de las responsabilidades durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Fue divertido”.

Pintos continuó: "A los 20 años me di cuenta de que con esto iba a ganarme la vida, básicamente cuando la música empezó a pagar las facturas".

“Cantar es contar cosas”

Y aseguró: “El canto es el ejercicio de darle la oportunidad y la relevancia nada más y nada menos que a nuestra propia voz. El alma necesita expresión. Cantar no es solo cantar, es contar cosas, y para poder contar algo tenés que tener claro lo que querés transmitir".

Abel Pintos afirmó que “muchas veces, con buena intención, me dicen 'no cambies nunca', y es el peor deseo que me pueden dar. Si me lo decís en un momento en el que no soy mi mejor versión, nos estamos mandando una cagada".

"Yo no tengo otra manera de ser que haciendo. Y cuando sos, hacés; y cuando hacés, errás; y cuando errás, aceptás", destacó.

Corazón bahiense

El relato avanzó hacia su presente: "Me cuesta mucho… necesito un espejo para decirme: 'Soy un tipo de 40 años, no tengo 11, no estoy en 1995'".

"Hoy tengo la oportunidad de cumplir y concretar cosas que tienen que ver con mi corazón bahiense, no con mi realidad artística", señaló.

“Sueño con volver a tocar en la plaza”

Y antes de cantar un par de canciones, deslizó: “Yo sueño con volver a tocar en la plaza. Porque toqué en la plaza allá por el 95 y el 96, y nunca volví".

Al final, mientras seguían los mates, Abel Pintos cantó "El cosechero" y "Motivos".

El músico se quedó un rato más firmando recuerdos: una guitarra, un casete que una mujer guardó durante años, dibujos, banderas, discos.