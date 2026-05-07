jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 09:54

Vence la cuota 3 del Impuesto Automotor: cómo pagar con descuento

Lo recordó ARBA. A partir de este año, comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos de la Patente.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el Impuesto Automotor.&nbsp;

Novedades sobre el Impuesto Automotor. 

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que, hasta este jueves 7 de mayo, se puede abonar con descuento la cuota tres del Impuesto Automotor. Quienes estén al día y paguen en término, obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan.

Más noticias
La industria automotriz, también afectada por el parate. 

La actividad económica cayó 5% desde 2023 en Provincia: ¿cuáles son los sectores más afectados?
La planta de Stellantis.

Stellantis frenará su producción por cuatro semanas en El Palomar

A partir de este año, comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos del Impuesto a los Automotores, con la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas, lo que brinda mayor previsibilidad financiera a las y los contribuyentes.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La actividad económica cayó 5% desde 2023 en Provincia: ¿cuáles son los sectores más afectados?

Stellantis frenará su producción por cuatro semanas en El Palomar

El bienestar animal gana peso como eje de la producción sustentable

Puertos privados advierten que sin inversión logística peligra el salto exportador

Inflación: a la espera del dato nacional, en Bahía Blanca hubo desaceleración

Economía circular: en alianza con productores locales, nace el tomate deshidratado de la UNLP

ARBA lanza un programa de alivio para desendeudar a los jubilados

Gas: el Gobierno subsidiará un 25% extra de las boletas de 4,7 millones de usuarios

La liquidación de dólares del campo cayó 11% en el primer cuatrimestre

Fin de semana largo: nuevamente, consumo austero y escapadas más cortas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una mujer leyendo en la cama. 

¿Por qué te cuesta conciliar el sueño?