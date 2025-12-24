miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025 - 18:32

Una navidad con consumo de baja intensidad: las ventas de juguetes cayeron 7%

De acuerdo a un informe de la Cámara del sector, la merma se contabiliza en unidad y contra 2024, que había sido un año malo.

Una juguetería.&nbsp;

Una juguetería. 

Archivo DIB.

Las ventas de juguetes para esta Navidad sufrieron una caída del 6,9% en unidades respecto del 2024, un año que había sido particularmente malo, informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

La entidad dijo que hubo un consumo más cauteloso en medio de hogares con menos ingresos, según informó en un comunicado al que accedió DIB.

El presidente de la entidad, Matías Furió, señalo que igualmente diciembre superó las previsiones si se las compara con noviembre, mes en el que se había registrado una caída fuerte.

Financiamiento y bajas tasas, clave

La cámara indicó que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento resultaron clave para sostener parte de la actividad, sobre todo en compras de último momento.

Además, la baja de tasas de interés favoreció tanto a consumidores como a comercios, que pudieron ofrecer cuotas más accesibles.

Tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una presencia prácticamente nula del efectivo.

Las ventas online, que representan aproximadamente el 25% del mercado, registró un volumen estable en comparación con el año anterior, sin mostrar crecimiento, de acuerdo con la CAIJ.

El ticket promedio varió según el tipo de canal de venta: en jugueterías de barrio se ubicó en torno a $19.000 por juguete, en supermercados rondó los $10.000 y en cadenas especializadas ascendió a aproximadamente $45.000.

Entre los rubros más demandados se ubican los juguetes didácticos para primera infancia, artículos para el aire libre, juegos de mesa familiares, sets de manualidades y muñecas.

También se destacó el crecimiento en la búsqueda y venta de peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples.

Fuente: Agencia DIB.

