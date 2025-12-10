miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 19:00

Servicios públicos: menor demanda de electricidad, gas y agua, el correo postal no para de crecer

Según el Indec, septiembre registró una suba interanual de 2,5% en su serie original. En términos desestacionalizados, el índice mostró un aumento de 0,3% respecto de agosto.

Por Agencia DIB
El servicio de correo postal registró un incremento de 14,7%, según el Indec.

El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró en septiembre una suba interanual de 2,5% en su serie original, según informó esta tarde el Indec. En términos desestacionalizados, el índice mostró un aumento de 0,3% respecto de agosto, mientras que la serie de tendencia-ciclo presentó una variación positiva de 0,1%.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los desempeños sectoriales mostraron comportamientos heterogéneos. La demanda de electricidad, gas y agua tuvo una baja interanual de 0,2%, mientras que la recolección de residuos registró un incremento de 11,9% frente al mismo mes del año anterior. En el caso del transporte, los movimientos fueron dispares: el transporte de pasajeros subió 5,6% y el transporte de carga disminuyó 4,9%.

El documento detalla además que los vehículos pasantes pagos por peajes tuvieron una caída interanual de 1,4%, en tanto que el servicio de correo postal registró un incremento de 14,7%. El sector de telefonía mostró una suba de 2,1% en comparación con septiembre de 2024.

Servicios Públicos

Servicios públicos según el Indec

En la comparación desestacionalizada respecto de agosto, la demanda de electricidad, gas y agua aumentó 1,6%, y la recolección de residuos creció 0,7%. En sentido contrario, el transporte de pasajeros bajó 1,5% y el transporte de carga retrocedió 2,4%. Los peajes mostraron una variación cercana a cero, mientras que el servicio de correo aumentó 3,9% y la telefonía permaneció prácticamente estable.

En cuanto a la serie tendencia-ciclo, el informe señala que en septiembre se registraron incrementos en electricidad, gas y agua (0,1%); recolección de residuos (0,2%); transporte de carga (0,1%); servicio de correo (0,9%) y telefonía (0,1%). El transporte de pasajeros, en cambio, mostró una disminución de 0,5%, y los peajes una baja marginal de 0,1%.

Servicios Públicos

