jueves 13 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025 - 18:36

Salarios: según el Indec, subieron 2,2% en septiembre, 5,7% en el sector privado no registrado

Con los salarios no registrados a la cabeza, de acuerdo con el Indec, en 2025 el indicador acumula una suba de 30,4% y una variación interanual del 46%.

Por Agencia DIB
La evolución de los salarios, según el Indec.

El índice de salarios registró en septiembre un incremento del 2,2% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el indicador acumula en lo que va del año una suba de 30,4% y una variación interanual del 46%.

De acuerdo con el informe, el aumento mensual fue producto de alzas del 1,4% en el sector privado registrado, del 1,1% en el sector público y del 5,7% en el sector privado no registrado. En términos acumulados desde diciembre de 2024, las subas fueron de 20,4% para los trabajadores privados registrados, 23,9% para los públicos y 77% para los no registrados.

El Indec precisó que, dentro del sector público, los salarios del subsector nacional aumentaron 1,3% en septiembre, mientras que los del subsector provincial subieron 1,1%. En la comparación interanual, las variaciones fueron de 21,8% y 39,6%, respectivamente.

El índice de salarios mide la evolución de los sueldos pagados en la economía, excluyendo factores vinculados a horas trabajadas, productividad o ausentismo. Los resultados se elaboran a partir de datos del sector privado registrado, el público y el privado no registrado, y permiten estimar la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación. (DIB)

