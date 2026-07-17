viernes 17 de julio de 2026
17 de julio de 2026 - 16:21

Paritarias: los judiciales también acordaron y recibirán un aumento del 7% en dos tramos

El acuerdo fue aceptado por la mayoría de las seccionales, aunque algunas del interior lo rechazaron. La suba salarial es idéntica a la de docentes, estatales y policías.

Por Agencia DIB
Una protesta de los judiciales frente a la Corte bonaerense.

Una protesta de los judiciales frente a la Corte bonaerense.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó hoy la última propuesta de aumento salarial del gobierno de Axel Kicillof, por lo que los trabajadore de los tribunales de toda la provincia recibirán un aumento del 7% en dos cuotas, idéntico al de docentes, estatales de la administración y policías.

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La AJB informó hoy que se realizaron asambleas en las 20 departamentales de la provincia que “decidieron, por amplia mayoría, aceptar la propuesta ofrecida por el Poder Ejecutivo provincial”. Por lo tanto, los aumentos será del 5% en julio -se cobra en agosto- y 2% en agosto, que se cobrará en los primeros días de septiembre.

El detalle que difundió el gremio indica que expresaron por la aceptación de la propuesta las departamentales: San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca. Y por el rechazo Dolores, Junín, Moreno Gra. Rodríguez y San Nicolás.

Como para el resto de los estatales que acordaron hasta ahora, el aumento se computa sobre los sueldos de junio, cuando impactó el acuerdo salarial anterior, que había sido del 9,3% para el período enero-mayo. En el caso específico de los judiciales, se agrega un esquema de actualización de las subcategorías del escalafón,

El gremio informó además que para analizar el impacto de este acuerdo y de las subcategorías en los salarios, se puede consultar la calculadora de sueldos disponible en la página web de la AJB: https://ajb.org.ar/calculadora-de-sueldos/

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