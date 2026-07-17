viernes 17 de julio de 2026
17 de julio de 2026 - 15:56

Actividad económica: qué municipios crecieron y cuáles son los rezagados

Un informe de la UNLP relevó la evolución de las 63 cadenas productivas bonaerses principales, en los últimos diez años. En el interior, se dan extremos: picos de crecimiento y caídas. ¿Cuáles son las actividades en expansión y qué está cayendo?

Por Agencia DIB
La cadena porcina, una de las que más creció en los últimos diez años en la Provincia.&nbsp;

La cadena porcina, una de las que más creció en los últimos diez años en la Provincia. 

Un informe de la Universidad Nacional de La Plata detectó que un grupo de municipios pequeños del interior bonaerense lideró el crecimiento económico en la última década, traccionados que rubros de actividad ligados a producciones agroganaderas no tradicionales, mientras que la peor perfomance se dio en el Conurbano, por el deterioro de la industria manufacturera pero también en el interior por la caída de la lechería.

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El estudio fue realizado por el Laboratorio de Desarrollo Territorial y Sectorial de la Facultad de Económicas de la UNLP, que dirige Agustín Lódola. Bajo el título “Cadenas Productivas en los municipios de la Provincia de Buenos Aires en la última década”, analiza lo ocurrido en las 63 cadenas productivas que explica el 88% del producto en la provincia entre 2016 y 20235, el último año del que existen datos completos.

Una conclusión importante es que, en esa década, la economía de la provincia, tomada en conjunto, no creció: el Producto Bruto Geográfico -equivalente bonaerense del PBI nacional- es casi el mismo en 2025 que en 2026, pese a que hubo vaivenes al interior del período, porque se registró una caída hasta 2020, una recuperación en 2020/2022, nuevas caídas en 2023 y 2024 y una reciente recuperación en 2025.

Pero más allá de ese estancamiento, “existe una recomposición geográfica” en la actividad, con con cuatro tipos de municipios según su trayectoria: los líderes, que crecen a corto y largo plazo; los emergentes, que lo hicieron en 2025, los maduros, que en promedio crecieron en toda la década bajo análisis y los rezagados, que pierden en ambos rubros: cayeron en el largo plazo pero también en el corto.

¿Cuál es la base del éxito?

¿Qué determina estas trayectorias? Los municipios líderes lo son porque tienen un sector agroindustrial dinámico pero también con turismo, mientras que los emergentes son impulsados por los hidrocarburos y la pesca, lo que los condena a una volatilidad cíclica, al tiempo que la perfomance de los maduros se explica por la caída relativa del sector sojero. Los rezagados son los impactados por la debacle manufacturera.

En ese contexto, “el crecimiento más alto de la década está en municipios pequeños del interior, traccionado por ganadería bovina y porcina —no por los cultivos tradicionales de la pampa húmeda-; con un subgrupo costero-turístico (Monte Hermoso, Pinamar, con Comercio como motor) y un subgrupo de maní en el noroeste (Carlos Tejedor, General Pinto)”, se indica en el informe. A este grupo privilegiado pertenecen además Pila, Monte Hermoso, Roque Pérez, Saladillo, Tordillo, San Andrés de Giles, General Arenales, Carmen de Areco, Baradero, Ayacucho, Punta Indio, Magdalena, Laprida, Alberti y General Alvear.

De todos modos, aunque no sea el que tiene tasas más altas, el crecimiento que más mueve la aguja provincial, el que impacta con más fuerza en el total, está en el segundo cordón del Conurbano y es impulsado por logística y comercio. También hay un subgrupo de municipios chicos que aportaron y crecieron mucho por la cadena porcinos y por alguna actividad manufacturera (Rojas y Baradero).

La mayor caída relativa de la década está en primer cordón del Conurbano, impactado no por crisis abruptas, sino por la erosión sostenida de cadenas manufactureras que producen sobre todo bienes de capital. A esto hay que sumar la crisis de la cadena láctea, que fue muy fuerte en la década que pasó, y la mala perfomance relativa de la cadena de la soja, que suma muchos municipios del interior al grupo, en el que aparecen Tandil, Saavedra, Chivilcoy, Navarro, San Isidro, Tapalqué, Morón, Ensenada, Berisso, San Cayetano, General Las Heras, Coronel Suárez, Salliquelló, General Rodríguez, Lezama, Dorrego y Chivilcoy.

“El interior tiene las tasas más extremas en ambos sentidos —ganadería que dispara el crecimiento en algunos municipios, lechería y soja que lo hunden en otros— mientras que el Conurbano, con tasas mucho más moderadas, es el que realmente decide el rumbo del agregado provincial, dividido internamente entre una segunda corona en expansión (logística y comercio) y un primer cordón industrial en retroceso (bienes de capital)”, concluye el informe.

Fuente: Agencia DIB.

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