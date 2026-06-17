miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 20:06

El Gobierno celebra los números de las cosechas de trigo, girasol y cebada

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, la cosecha de trigo superará las estimaciones previas y alcanzará una producción récord de más de 27 millones de toneladas, el girasol marcó un registro histórico con 7.400.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas.

Por Agencia DIB
El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

Agencia Xinhua

El secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta, destacó la cosecha récord de granos registrada durante la campaña 2025/2026 y, según él, “el boom de producción tiene mucho que ver con las políticas que implementó el Gobierno, pero fundamentalmente con el trabajo y la inversión de los productores”.

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De acuerdo con Iraeta, la cosecha de trigo superará las estimaciones previas y alcanzará una producción récord de más de 27 millones de toneladas. Además, señaló que el girasol marcó un registro histórico con 7.400.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas, un incremento interanual del 16,7%.

Sergio Iraeta
El secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta.

El secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta.

Por otra parte, Iraeta se refirió al contexto internacional generado por la guerra en Medio Oriente. “Decidimos bajar dos puntos las retenciones al trigo y recientemente el precio de la urea comenzó a bajar, por lo que el panorama es más promisorio”. Además, “para el Gobierno el campo es prioritario, y comparado con otras administraciones la diferencia es paradigmática”, sostuvo. Asimismo, ratificó que “la reducción de las retenciones se toma con una responsabilidad enorme y con una precisión quirúrgica para mantener el equilibrio fiscal”.

“El Gobierno entiende lo que significa el agro en términos de producción, desarrollo y trabajo a nivel federal, y el compromiso es eliminar las retenciones en todos los rubros, que es lo que se viene haciendo desde que empezó la gestión”. En ese sentido, ponderó la eliminación de derechos de exportación para diversos productos agroindustriales y de las economías regionales, como lácteos, productos de vaca y la cadena porcina.

Fuente: Agencia DIB

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