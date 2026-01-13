Precio de la carne: cuáles son los cortes que más aumentaron en 2025

Novedades sobre la carne en el país.

En la previa de las fiestas de fin de año, los precios de la carne bovina registraron un importante ajuste, lo que hizo que 2025 cierre con un aumento, promedio, del 69,9%. Vacío y bife ancho fueron los cortes que pegaron un salto mayor, mientras que la picada común fue la que menos creció.

La suba de diciembre, como suele pasar todos los años en la previa a Navidad, fue en torno al 11,2% en diciembre, con respecto al mes anterior. Eso hizo que el salto durante todo 2025 sea 69,9%, más que el doble de la inflación anual. Si se tiene en cuenta el período desde que llegó Javier Milei al poder, el incremento de la carne fue de 330,1%.

Los datos corresponden al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y a información del Mercado Central de Buenos Aires y de grandes cadenas de supermercados. Y si bien destacan un fuerte aumento del precio de la carne, no fueron en sintonía el pollo con 25,6% y el pechito de cerdo con 27,2%.

Las principales alzas en precios promedio en el Área Metropolitana (AMBA) durante diciembre se dieron en el asado (14,4%), el matambre (13,9%) y el vacío (13,5%). Si se toma el ajuste anual, entre los cortes que más subieron están el vacío 76,4% (precio promedio actual $18.355); bife ancho 75,7%; bife angosto 73,4% y falda 73%. Mientras que los que menos crecieron son picada común 56,4% y carnaza común 56,5%.

