martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 08:52

Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social

Mediante la Resolución 101/2026, el Enargas aprobó la metodología operativa del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) desde febrero para el gas.

Por Agencia DIB
El precio del gas en la mira.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó este martes la reglamentación técnica del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en línea con el Decreto 943/25 que unificó los subsidios energéticos a nivel nacional y eliminó el esquema de segmentación por niveles (N1, N2 y N3).

La escuela 34 de San Nicolás.

San Nicolás: el robo en una escuela deja a 430 alumnos sin un plato de comida
Vehículos circulan por una avenida. 

Patente: baja para el 75% de los vehículos y la primera cuota vence el 10 de marzo

A través de la Resolución 101/2026, el organismo derogó diversas resoluciones del año 2020 y 2025 y aprobó un nuevo procedimiento informativo que comenzará a aplicarse para las facturaciones realizadas desde el 1 de febrero de 2026.

La medida impacta en distribuidoras, subdistribuidoras, productoras del Plan Gas.Ar y en Energía Argentina S.A. (Enarsa), al redefinir cómo deben declararse los volúmenes con y sin subsidio y cómo se liquidan las compensaciones.

El nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados elimina el criterio de segmentación en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3) que se había puesto en marcha en 2022 y lo reemplaza por una única categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia del Estado “para acceder al consumo indispensable de energía”.

A su vez, bajo el mismo paraguas se incluye el gas natural que están bajo jurisdicción nacional sino también al GLP en garrafas de 10 kilos y al gas propano distribuido por redes.

En ese contexto, también quedó sin efecto el programa Tarifa Social Federal de Gas, así como bonificaciones anteriores dispuestas por la Secretaría de Energía.

El sistema mantiene los bloques de consumo base definidos en resoluciones previas y extiende el esquema a usuarios de gas propano indiluido por redes.

Fuente: Agencia DIB

