Licitan mega baterías eléctricas para morigerar los cortes de luz en el interior

A la espera de la implementación del plan de ampliación de las redes de transporte eléctrico que había anunciado a mediados del año pasado, el Gobierno nacional avanzó en una nueva licitación para contratar mega baterías que se instalarán en el interior del país con el fin de reforzar el suministro de energía y morigerar los cortes de luz .

Así lo informó la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, que impulsó una convocatoria abierta nacional e internacional para incorporar centrales nuevas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS) en nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y el interior de la provincia de Buenos Aires (sin AMBA) con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir interrupciones del servicio, especialmente durante picos de demanda.

En esta etapa, se establece una potencia objetivo referencial de 700 MW con una inversión estimada en 700 millones de dólares y contratos de hasta quince años. La iniciativa está orientada a sumar respaldo al sistema y mejorar su respuesta ante situaciones de alta exigencia, aportando mayor seguridad operativa.

La convocatoria tiene el nombre de “AlmaSADI” tal como adelantó Energía Estratégica, en tanto que la apertura de ofertas se repartirá entre mayo y junio, y los proyectos a presentar deberán tener entre 10 MW y 150 MW de potencia BESS. Para el interior bonaerense la potencia será de 150 MW.

El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio. Esta convocatoria se instrumentará a través de Cammesa, que será responsable del procedimiento.

La medida se apoya en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina. En ese proceso, el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a USD 540 millones.

El alto interés del sector privado se reflejó en la participación de 15 empresas, con 27 proyectos presentados por 1.347 MW. Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha.

Fuente: Agencia DIB