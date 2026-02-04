miércoles 04 de febrero de 2026
Monte Hermoso cerró enero con un 87% de ocupación promedio, levemente por debajo de 2025, y con menor consumo

El mes en Monte Hermoso inició con un máximo de ocupación del 98%, y el mínimo fue del 73%, el martes 13. Los buenos números no se tradujeron en el consumo.

Monte Hermoso, uno de los destinos turísticos por excelencia de la costa atlántica bonaerense, cerró enero con un 87% de ocupación promedio, según informó este miércoles el municipio. Hace un año, el balance había arrojado una ocupación del 89%.

Con picos de hasta el 98% en el inicio de este 2026, “la ciudad volvió a posicionarse como un destino familiar clave en la región durante el primer mes del año con una alta demanda de alquileres de viviendas y complejos y la descentralización de las propuestas recreativas”.

Respecto del informe técnico de enero, el secretario de Turismo y Cultura local, Franco Gentili, señaló que “hubo un buen promedio de ocupación a pesar del momento económico actual, que repercutió sobre todo en el abanico gastronómico y de entretenimiento”.

En cuanto a los números, el mes inició con un máximo de ocupación del 98% el jueves 1 de enero, mientras que el mínimo registrado fue del 73%, el martes 13. El informe detalla que el sector inmobiliario alcanzó a lo largo de enero un 93% de ocupación, mientras que los Complejos Turísticos llegaron al 95%.

No obstante, “si bien los números de ocupación son buenos, no se tradujeron en el consumo”, aclaró Gentili, quien ahora apuesta a los Carnavales, “que van a cerrar con Kapanga, en un fin de semana que aspiramos alcanzar el 100% de ocupación”.

Monte Hermoso, verano 2025

El año pasado el municipio había informado de un 89% de ocupación, con un incremento del 6% en comparación con el mismo período de 2024, y con picos del 98% durante los días de mayor afluencia, coincidentes con los fines de semana, y manteniéndose por encima del 83% durante la semana.

