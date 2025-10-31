viernes 31 de octubre de 2025
31 de octubre de 2025 - 19:12

Mientras que el dólar apenas se movió, la Bolsa porteña tuvo otro día de gloria

La euforia de los mercado no para. Mientras que el dólar sólo subió $10, el índice Merval de la Bolsa porteña tuvo su pico histórico.

Por Agencia DIB
La Bolsa porteña tuvo este viernes su máximo histórico mientras que el dólar casi no se movió. &nbsp;

La Bolsa porteña tuvo este viernes su máximo histórico mientras que el dólar casi no se movió.

 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$678 millones de las reservas para frenar la escalada del dólar.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$678 millones de las reservas para frenar la escalada del dólar.

A cinco días del triunfo electoral oficialista, el dólar oficial cerró la semana en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta -según Banco Nación- con una suba de $10 respecto al jueves. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

Más noticias
El dólar bajó tras el triunfo de La Libertad Avanza.

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos
El dólar ya está cerca de los $1,500 en los que Caputo dijo sentirse cómodo. 

Rebote: después de la baja del lunes, el dólar volvió a subir y se acercó a los $ 1.500

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se posicionó en $1.435, sin cambios respecto de la cotización del jueves. Actualmente, el techo del régimen cambiario se ubica en $1.496,02.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP subió 1% hasta $1.489,59, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,9% hasta los $1.504,86.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.495 millones.

La Bolsa, en su mejor momento del año

El índice Merval alcanzó su pico histórico, con todas las acciones en terreno positivo. Cerró en 3.002.607,20, con un alza de casi 8 puntos, entre las acciones se destacaron Superville (13,4%), Edenor (12,4%), Central Puerto (11,6%), Banco de Valores (10,2%), Galicia (10,1%), Telecom (8,9%) y Bolsas y Mercados (8,8%)

Los ADRs en Nueva York también muestran fuertes subas: Supervielle (13,4%), Central Puerto (11,4%), y Edenor (10,3%).

El Riesgo País cayó a 660 puntos básicos, ubicándose a 100 de su mínimo en 2025, que fue en enero, con 560 puntos.

Temas
Ver más

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

Rebote: después de la baja del lunes, el dólar volvió a subir y se acercó a los $ 1.500

Dólar, Merval, tasas, inflación: la economía a cuatro días de las elecciones

Desde el Gobierno aseguran que "no cambia en nada el programa económico"

El dólar cerró en leve alza en la última rueda antes de las elecciones y EE.UU. volvió a intervenir

A tres días de las elecciones, el dólar volvió a bajar pero sigue por encima de los $1.500

Luis Caputo negó una devaluación: "Estoy cómodo con el dólar a $1500"

A cuatro días de las elecciones, el dólar se tomó un respiro pero con fuerte intervención del Tesoro de EE.UU.

Caputo insistió en que el esquema de bandas para el dólar no se cambia

El dólar volvió a cerrar en alza pese al nuevo respaldo de EE.UU. y la intervención del BCRA

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La tarifa de luz y gas en la mira. 

Actualizan los cuadros tarifarios para la luz y el gas en territorio bonaerense

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Bolsa porteña tuvo este viernes su máximo histórico mientras que el dólar casi no se movió.  

Mientras que el dólar apenas se movió, la Bolsa porteña tuvo otro día de gloria

Por  Agencia DIB