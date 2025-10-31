Mientras que el dólar apenas se movió, la Bolsa porteña tuvo otro día de gloria

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) vendió US$678 millones de las reservas para frenar la escalada del dólar.

La Bolsa porteña tuvo este viernes su máximo histórico mientras que el dólar casi no se movió.

A cinco días del triunfo electoral oficialista, el dólar oficial cerró la semana en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta -según Banco Nación- con una suba de $10 respecto al jueves. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

Rebote: después de la baja del lunes, el dólar volvió a subir y se acercó a los $ 1.500

El día después: euforia de los mercados, baja del dólar y Riesgo País en 652 puntos

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se posicionó en $1.435, sin cambios respecto de la cotización del jueves. Actualmente, el techo del régimen cambiario se ubica en $1.496,02.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP subió 1% hasta $1.489,59, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,9% hasta los $1.504,86.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.495 millones.

La Bolsa, en su mejor momento del año

El índice Merval alcanzó su pico histórico, con todas las acciones en terreno positivo. Cerró en 3.002.607,20, con un alza de casi 8 puntos, entre las acciones se destacaron Superville (13,4%), Edenor (12,4%), Central Puerto (11,6%), Banco de Valores (10,2%), Galicia (10,1%), Telecom (8,9%) y Bolsas y Mercados (8,8%)

Los ADRs en Nueva York también muestran fuertes subas: Supervielle (13,4%), Central Puerto (11,4%), y Edenor (10,3%).

El Riesgo País cayó a 660 puntos básicos, ubicándose a 100 de su mínimo en 2025, que fue en enero, con 560 puntos.