jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 19:23

Dólar, Merval, tasas, inflación: la economía a cuatro días de las elecciones

Tras los comicios, la semana arrancó con alzas bursátiles inéditas pero, de a poco, el panorama económico busca estabilidad, con el dólar debajo de $1.500.

Por Agencia DIB
El dólar sigue debajo de los $1.500 en los que el ministro Luis Caputo dijo sentirse cómodo.

El dólar sigue debajo de los $1.500 en los que el ministro Luis Caputo dijo sentirse "cómodo".

Xinhua

Este jueves la economía trata de volver a la normalidad después de los comicios del domingo. El dólar mantiene una cierta estabilidad, las tasas bajaron y el Merval tuvo una leve caída después de tres días de grandes alzas.

La tranquilidad del dólar

La divisa estadounidense cerró este jueves en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. El dólar blue se cotizaba en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, sin cambios durante la rueda del jueves. Y el mayorista se ubicó en $1.435, con una baja de 0,3%. Actualmente, el techo del régimen de la banda cambiaria se posiciona en $1.495,52.

Merval y Wall Street

Después de tres días de subidas sin precedentes, el índice Merval de la Bolsa porteña cerró con una pequeña baja de 0,30%.

En tanto en Wall Street, después de tres días de euforia, las acciones argentinas cayeron entre un 3 y un 4%, lo que los especialistas consideran un a toma de ganancias.

Tasas y encajes

El escenario financiero se muestra más calmados después de semanas turbulentas. Hace dos semanas, para atraer pesos, las tasas de interés bancarias habían subido, pero con la actual tranquilidad ahora se ubican entre el 30% y el 35,5% anual, unos valores más acordes a los inversionistas conservadores.

Paralelamente, el Banco Central redujo el encaje del 100% a 95% diario, pero la integración de esos encajes será mensual. Si bien las entidades bancarias pedían una reducción hasta el 80% de los pesos “encajados”, .

Esta flexibilización es menor a la que pedían las entidades, que esperaban que ese control diario se aplique por lo menos al 80% de los pesos encajados. Esta corrección va a dar más flexibilidad y liquidez a la actividad de los bancos.

La inflación no se rinde

Finalmente, y por culpa de la suba del rubro alimentos y bebidas, la inflación de octubre habría vuelto a tener un pequeño repunte y estaría por encima de 2,1% que se registró en septiembre.

