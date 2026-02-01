Mar del Plata: enero fue menos malo de lo esperado, según operadores turísticos

Pasó enero y el balance indica que el mes fuerte de la temporada estival fue “menos malo” de lo esperado, de acuerdo con el análisis de los operadores turísticos de Mar del Plata .

Según la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) , la primera quincena no superó el 65% de ocupación y la gastronomía fue el rubro donde más se sintió la caída del consumo. En tanto, como suele ocurrir, la segunda mitad del mes trajo algo de alivio. Hubo un pico en el cuarto fin de semana, con ocupaciones de entre el 85% y el 90% según la categoría, y luego una leve baja hacia el cierre, con niveles en torno al 70%.

“La diferencia entre cantidad de tickets y dinero recaudado, en relación con la inflación, fue negativa. Si se habla de una caída general del consumo del 15%, en gastronomía estamos más cerca de los 10 puntos”, explicaron desde AEHG al diario La Capital . El factor clave fue la relación precio-calidad: “Al que mejor le fue es al que logró equilibrar bien lo que cobra con lo que ofrece, sin importar el segmento, muchas veces resignando rentabilidad”. De hecho, algunos restoranes “tuvieron menús a un precio menor que el verano pasado”.

“En 2024 la actividad cayó cerca de un 30% y en 2025 veníamos con una baja acumulada de entre el 20 y el 23%. En enero esa caída se achicó: no llega al 10%. Es decir, hubo una recuperación, pero desde muy abajo”, explicó un empresario gastronómico. Así, como balance, la temporada fue “menos mala de lo que podría haber sido”, aunque lejos de ser buena. En perspectiva, el sector percibe “una caída menor”: “Con el año que veníamos teniendo, era muy difícil imaginar una temporada fabulosa”, admitieron desde la entidad.

Por su parte, desde la conducción local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Mar del Plata trazaron un balance “moderado” del movimiento turístico. “Claramente vemos que no es la mejor temporada, pero tampoco la peor. Enero cerró con un promedio global del 65 al 70%, con picos del 85% en algunos fines de semana”, analizó Pablo Santín, secretario general del gremio.

La vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Verónica Berasueta, indicó también a La Capital que la primera quincena tuvo un promedio de ocupación del 60% y la segunda del 70%, con mejores resultados en la zona céntrica y hacia el sur, especialmente por el segmento joven, que volvió a crecer este verano. “En general es una temporada de 7 puntos, igual o un poquito menor a la del año pasado”, sostuvo. Los departamentos de uno, dos y hasta tres ambientes registraron una demanda pareja. “Se ve mucha gente en la ciudad y en las playas, pero el consumo está más cuidado y el clima no termina de acompañar del todo”, resumió.

En los balnearios, el balance es algo más optimista, aunque con matices. Juan Salvi, de la Cámara de Empresarios de Balnearios y concesionario de varias unidades turísticas, señaló que enero cerró con un promedio de ocupación del 75%, con “picos del 95%” durante el cuarto fin de semana. “El balance es positivo, pero distinto a otros años. Hubo buena afluencia, aunque con un visitante más cuidadoso en el gasto y estadías un poco más cortas”, explicó.

