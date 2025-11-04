Ley impositiva: la Provincia baja la Patente y congela el Inmobiliario

El titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard, encabezó la exposición ante legisladores acompañado por el ministro de Economía, Pablo López.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó en la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, junto con el Presupuesto y la solicitud de endeudamiento.

El titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense ( ARBA ), Cristian Girard , encabezó la exposición ante legisladores acompañado por el ministro de Economía, Pablo López , y las autoridades parlamentarias Verónica Magario y Alexis Guerrera.

“La Ley Impositiva es un engranaje más dentro de nuestra concepción sobre el rol del Estado: intervenir para mejorar las condiciones de vida, ampliar derechos y sostener una sociedad más justa y solidaria”, afirmó Girard.

El funcionario explicó que la norma “profundiza la progresividad en la recaudación de impuestos patrimoniales y sostiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos”.

Congelamiento

Una de las principales medidas es el congelamiento del Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural. Girard detalló que se mantiene la estructura del tributo sin modificar tablas ni alícuotas, lo que “implica una disminución real de la carga fiscal para el 100% de las partidas”.

En un contexto de fuerte deterioro económico, el funcionario insistió: “No hay cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario. Es un alivio concreto para las familias y el sector rural”.

Otro de los ejes centrales es la reducción nominal de la Patente Automotor. Según el proyecto, el 75% de los contribuyentes pagará menos que en 2024.

“Tres de cada cuatro bonaerenses se verán beneficiados gracias a una reformulación de las tablas que corrige los saltos de alícuota derivados de la suba en el precio de los autos”, señaló el titular de ARBA. La medida busca recomponer la equidad y evitar que la presión fiscal recaiga sobre los sectores medios.

En la Provincia de Buenos Aires, la patente automotor se calcula en cinco tramos según la valuación fiscal del vehículo, aplicando una alícuota progresiva al valor del mismo, con topes de aumento anuales para moderar las subas, y beneficios por pago anticipado; la Ley Impositiva de cada año establece los montos específicos y las alícuotas para cada escala de valuación. Para 2025, se fijaron diferentes porcentajes según el tramo de valuación, con alícuotas más altas para vehículos de mayor valor.

lopez

La patente es progresiva, lo que significa que el porcentaje de impuesto aumenta a medida que el valor del vehículo es mayor.

Girard detalló: “Se va a llevar a cabo por medio de una reformulación de las tablas. En la ley anterior se arrancaba con una alícuota mínima de 3,6% y una máxima de 5%, ahora esos valores se reducirán en cuatro tramos con valores entre 1% y 4%”, puntualizó.

“En relación con Ingresos Brutos, no hay incremento de alícuota para ninguna actividad ni se incluye el anticipo extraordinario a grandes contribuyentes. La provincia decidió sostener el beneficio de alícuota disminuida incrementada. Vamos a actualizar los tramos en un 40% para que mas Pymes se vean beneficiada”, concluyó Girard.

En tanto, desde la oposición aguardarán el análisis del proyecto completo previo a emitir su respaldo a la iniciativa. “Es positivo que no haya aumento en Ingresos Brutos durante esta recesión, aunque esperamos conocer los números de la actualización inmobiliaria”, detallaron desde el radicalismo.

Ingresos brutos

Respecto a Ingresos Brutos, Girard ratificó la continuidad de una política que combina simplificación tributaria y alivio para PyMEs, con mayor fiscalización sobre actividades de alta capacidad contributiva. “Seguimos fortaleciendo la progresividad, modernizando la administración tributaria con herramientas digitales que nos permiten recaudar mejor sin ahogar la producción ni el consumo”, subrayó.

Finalmente, el funcionario defendió el espíritu general de la Ley Impositiva 2026: “Es una norma que acompaña a quienes producen y trabajan, reduce la carga sobre los patrimonios medios y reafirma el principio de que paguen más quienes más tienen. Así logramos distribuir mejor el esfuerzo y construimos una provincia más justa”.