La utilización de la capacidad instalada en la industria subió al 59,9% en abril

El uso de la capacidad instalada en la industria automotriz, por debajo de la media, según el Indec.

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en abril en 59,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . El nivel registró una suba respecto del mismo mes de 2025, cuando había sido de 58,6%.

De acuerdo con los datos oficiales, el indicador mostró una recuperación en la comparación interanual, mientras que en la serie mensual se observa una evolución desde el 53,6% en enero hasta el 59,9% en abril , con un incremento sostenido en los últimos meses: 53,6%, 54,6%, 59,8% y 59,9%.

El informe del Indec detalló que los bloques sectoriales con niveles de utilización por encima del promedio general fueron refinación del petróleo (86,8%) , industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y alimentos y bebidas (60,4%). Por debajo del nivel general se ubicaron edición e impresión (58,5%), productos minerales no metálicos (54,8%), productos del tabaco (49,2%), industria automotriz (46,5%), metalmecánica excepto automotores (42,7%), productos de caucho y plástico (42,4%) y productos textiles (42,4%) .

Entre los sectores con mayor incidencia positiva en la comparación interanual, el organismo señaló a sustancias y productos químicos, que alcanzó el 69,9%, por encima del 59% registrado en abril de 2025. Este desempeño se vinculó con la normalización de la actividad petroquímica tras las afectaciones sufridas el año anterior en Bahía Blanca por problemas en el suministro de gas.

También se destacaron las industrias metálicas básicas, con un nivel de utilización de 73,4%, superior al 63,9% de un año antes, en un contexto de aumento de la producción de acero crudo. En tanto, la refinación del petróleo registró un 86,8%, impulsada por un mayor procesamiento de crudo.

En sentido contrario, la principal incidencia negativa se observó en la metalmecánica excluida la industria automotriz, que presentó un nivel de 42,7%, por debajo del 49,3% de abril de 2025. Según el Indec, esta caída se relacionó con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico, con descensos interanuales de 29,7% y 26,9%, respectivamente.

Fuente: Agencia DIB