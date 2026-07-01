En medio de la crisis, Banco Provincia baja las tasas para refinanciar deudas

En medio de un crecimiento de las familias endeudadas, Banco Provincia presentó un nuevo plan integral de refinanciación que busca brindar alivio financiero mediante una importante reducción de tasas de interés, ampliación de plazos y condiciones más accesibles .

La propuesta apunta a facilitar la regularización de compromisos crediticios con un esquema especial para clientes en situación de morosidad al 31 de mayo de 2026. Y el eje central es una baja de tasas y la posibilidad de extender la refinanciación hasta 72 meses (seis años) , con opciones segmentadas según el perfil del cliente y su situación crediticia.

La decisión de la banca pública se conoce en medio de cifras que preocupan: el 27,9% de los deudores con el sistema bancario y las billeteras bancarias está en mora en sus pagos, aunque en el territorio bonaerense trepa as 28,5%.

En los casos de mora temprana, es decir hasta 90 días de atraso, las personas que cobran sus sueldos, jubilaciones y pensiones en el Banco ahora pueden acceder a una tasa del 50% . En tanto que para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000) la tasa baja al 39% anual . Por ejemplo, en este segmento la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $36.110.

Por otra parte, para mora avanzada -cuando es mayor a 90 días-, se ofrece una tasa especial de 31% anual. Esta opción es exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento, que con una tasa de refinanciación convencional verían afectados más del 50% de sus ingresos. En este caso, la cuota estimada mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses de plazo, es de $30.732.

“Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”, indicó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Plan especial para deudas en tarjeta de crédito

Otro de los puntos fuertes del anuncio es una opción especial para quienes sólo necesitan refinanciar sus consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Podrán hacerlo con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales. Para utilizar esta opción el cliente tiene que registrar un atraso de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $ 10 millones. Para este tipo de refinanciación, la cuota mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 60 meses, es de $39.418.

La acción tiene un beneficio que no es habitual en las refinanciaciones de este tipo de productos: permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. Por ejemplo, si la persona tenía un disponible de 2 millones y refinancia 500 mil pesos, el nuevo monto máximo para uso del plástico será de 1,5 millones.

Si bien estas opciones especiales de refinanciamiento están disponibles para todas las personas en mora, el plan está enfocado en las 2,1 millones que cobran haberes y beneficios previsionales a través del Banco, ya que estos sectores enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros y por eso necesitan un acompañamiento especial a través de condiciones más accesibles y sostenibles en el tiempo.

Cómo gestionar la refinanciación de deudas

Las personas en mora podrán refinanciar sus deudas de lunes a viernes en las sucursales, de 10 a 15. También pueden comunicarse al 0810 222 6672 (línea exclusiva) o al WhatsApp oficial (11 2821 6222). Algunos clientes recibirán ofertas de refinanciación directas en su perfiles de Home Banking BIP y en la app BIP móvil, donde podrán aceptar directamente la opción y autogestionar su refinanciación.

Esquema de tasas para refinanciación de deudas con atraso al 31 de mayo

Hasta 72 meses de plazo

Mora temprana (hasta 90 días)

39% anual, para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000)

para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000) 50% anual, para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el Banco.

Mora avanzada (más de 90 días)

31% anual , para trabajadores en una situación de sobreendeudamiento con el banco (cuando la refinanciación le afecta más del 50% de sus ingresos).

, para trabajadores en una situación de sobreendeudamiento con el banco (cuando la refinanciación le afecta más del 50% de sus ingresos). 32,5% anual, para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el Banco.

Fuente: Agencia DIB