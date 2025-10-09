jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 11:31

Trigo: esperan una cosecha histórica, con claroscuros en la provincia por las inundaciones

La primera estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario iguala el récord de la campaña 2021/22 de trigo. Los excesos hídricos impactan en Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Dos máquinas cosechan trigo en el campo. (Agencia Xinhua)

El número, de concretarse esta proyección, iguala el récord del ciclo 2021/22 y se apoya en una combinación de buenas reservas hídricas, lluvias extraordinarias y excelente estado general de los cultivos en casi todo el país.

Con 6,9 millones de hectáreas sembradas, el cultivo se benefició de las lluvias otoñales que recargaron los perfiles. Luego, julio y agosto aportaron precipitaciones excepcionales, con registros históricos como el de Gancedo (Chaco), donde agosto de 2025 superó los 115 años de marcas mensuales. Esta recarga fue decisiva: permitió recuperar lotes que estaban al borde del fracaso por falta de agua.

En lo que respecta a provincia de Buenos Aires, se presenta un panorama mixto. Por un lado, lidera las expectativas de rendimiento, con un promedio proyectado cercano a 40 qq/ha, consolidándose como cabeza de pelotón.

Por otro, enfrenta la pérdida de más de 210.000 hectáreas debido a los excesos hídricos, sobre todo en el centro-norte provincial. Las lluvias acumuladas entre enero y octubre superaron los 1.100 a 1.500 milímetros, casi el doble de lo habitual.

“Buenos Aires es la contracara de esta campaña: tiene un potencial enorme, pero también las pérdidas más grandes por anegamientos”, explicó Cristián Russo, jefe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR. Y agregó: “Las tormentas se concentraron en otoño e invierno, algo muy inusual para la provincia”.

Promedios provinciales y desafíos por delante

Para alcanzar los 23 millones de toneladas, la BCR estima un rendimiento promedio nacional de 35,4 qq/ha, pese a un descuento de 403.000 hectáreas por anegamientos.

Por provincias, los promedios proyectados serían los siguientes:

-Buenos Aires: 40 qq/ha

-Córdoba: 35,5 qq/ha (muy por encima de los 23,7 qq/ha del 2024)

-Santa Fe: 38 qq/ha (frente a menos de 30 qq/ha del año pasado)

-Santiago del Estero y Chaco: entre 20 y 22 qq/ha (DIB)

