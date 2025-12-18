Intercambio: la balanza comercial acumula 24 meses consecutivos de saldo positivo

El intercambio comercial argentino de bienes alcanzó en noviembre un monto total de US$ 13.694 millones, según el Indec.

El intercambio comercial argentino de bienes alcanzó en noviembre un monto total de US$ 13.694 millones, lo que representa un incremento interanual del 16,3%. De este total, las exportaciones sumaron US$ 8.096 millones, con un crecimiento del 24,1% respecto del mismo mes del año anterior. Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 5.598 millones, registrando una suba interanual del 6,6%. Como resultado, la balanza comercial cerró con un superávit de US$ 2.498 millones, acumulando 24 meses consecutivos de saldo positivo, de acuerdo con el Indec.

El aumento en las exportaciones fue impulsado principalmente por un incremento del 28% en las cantidades vendidas, compensando una caída del 3% en los precios. Los rubros con mayor crecimiento fueron los Productos Primarios (PP), que subieron un 87,1%, y los Combustibles y Energía (CyE), con un alza del 52,8%. En contraste, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) registraron una leve disminución del 0,4%. Los diez principales productos exportados, liderados por los porotos de soja y la harina de soja, concentraron el 59,7% de los despachos totales.

En cuanto a las importaciones, el crecimiento del 6,6% se debió a un aumento del 6,1% en las cantidades y del 0,4% en los precios. Entre los usos económicos, se destacaron los incrementos en Vehículos Automotores de Pasajeros (VA), con un 68,1%, y Bienes de Consumo (BC), que subieron un 23,9%. Por el contrario, las compras de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (PyA) cayeron un 13,4%, mientras que los Bienes Intermedios (BI) descendieron un 4,1%.

Intercambio Comercial Los números del Indec En el análisis geográfico del mes, China se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas, con un intercambio total de US$ 2.796 millones y un crecimiento en las ventas del 274,5%, traccionado fundamentalmente por los porotos de soja. No obstante, el saldo con este país fue deficitario en US$ 161 millones.

Con el Mercosur, el intercambio alcanzó los US$ 2.831 millones, resultando en un déficit de US$ 92 millones. Otros socios relevantes fueron Estados Unidos e India, con superávits de US$ 410 millones y US$ 384 millones, respectivamente. En el acumulado de los primeros once meses de 2025, las exportaciones argentinas totalizaron US$ 79.592 millones, lo que representa un aumento del 9,5% respecto del mismo período de 2024. Las importaciones acumuladas ascendieron a US$ 70.235 millones, con una suba del 26,8%. El saldo comercial acumulado hasta noviembre inclusive alcanzó un superávit de US$ 9.357 millones. Durante este período, el índice de términos del intercambio registró una mejora del 4,2% en comparación con el año anterior. A nivel regional, la Región Pampeana concentró la mayor parte de los despachos al exterior en noviembre, con US$ 5.605 millones. Dentro de la zona pampeana, la provincia de Buenos Aires aportó US$ 2.821 millones, mientras que Santa Fe sumó USD 1.493 millones. Fuente: Agencia DIB

