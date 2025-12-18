jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025 - 19:57

Intercambio: la balanza comercial acumula 24 meses consecutivos de saldo positivo

Según el Indec, entre las exportaciones los rubros con mayor crecimiento fueron los Productos Primarios (+87,1%) y Combustibles y Energía (+52,8%).

Por Agencia DIB
El intercambio comercial argentino de bienes alcanzó en noviembre un monto total de US$ 13.694 millones, según el Indec.

El intercambio comercial argentino de bienes alcanzó en noviembre un monto total de US$ 13.694 millones, según el Indec.

El intercambio comercial argentino de bienes alcanzó en noviembre un monto total de US$ 13.694 millones, lo que representa un incremento interanual del 16,3%. De este total, las exportaciones sumaron US$ 8.096 millones, con un crecimiento del 24,1% respecto del mismo mes del año anterior. Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 5.598 millones, registrando una suba interanual del 6,6%. Como resultado, la balanza comercial cerró con un superávit de US$ 2.498 millones, acumulando 24 meses consecutivos de saldo positivo, de acuerdo con el Indec.

Más noticias
La tasa de informalidad laboral se situó en el 43,3%, según el Indec.

Indec: la tasa de desocupación bajó al 6,6%, pero con menor proporción de trabajadores asalariados
El costo de la construcción, según el Indec.

Indec: el costo de la construcción subió 2,5% en noviembre, 31,6% interanual

El aumento en las exportaciones fue impulsado principalmente por un incremento del 28% en las cantidades vendidas, compensando una caída del 3% en los precios. Los rubros con mayor crecimiento fueron los Productos Primarios (PP), que subieron un 87,1%, y los Combustibles y Energía (CyE), con un alza del 52,8%. En contraste, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) registraron una leve disminución del 0,4%. Los diez principales productos exportados, liderados por los porotos de soja y la harina de soja, concentraron el 59,7% de los despachos totales.

En cuanto a las importaciones, el crecimiento del 6,6% se debió a un aumento del 6,1% en las cantidades y del 0,4% en los precios. Entre los usos económicos, se destacaron los incrementos en Vehículos Automotores de Pasajeros (VA), con un 68,1%, y Bienes de Consumo (BC), que subieron un 23,9%. Por el contrario, las compras de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (PyA) cayeron un 13,4%, mientras que los Bienes Intermedios (BI) descendieron un 4,1%.

Intercambio Comercial

Los números del Indec

En el análisis geográfico del mes, China se posicionó como el principal destino de las exportaciones argentinas, con un intercambio total de US$ 2.796 millones y un crecimiento en las ventas del 274,5%, traccionado fundamentalmente por los porotos de soja. No obstante, el saldo con este país fue deficitario en US$ 161 millones.

Con el Mercosur, el intercambio alcanzó los US$ 2.831 millones, resultando en un déficit de US$ 92 millones. Otros socios relevantes fueron Estados Unidos e India, con superávits de US$ 410 millones y US$ 384 millones, respectivamente.

En el acumulado de los primeros once meses de 2025, las exportaciones argentinas totalizaron US$ 79.592 millones, lo que representa un aumento del 9,5% respecto del mismo período de 2024. Las importaciones acumuladas ascendieron a US$ 70.235 millones, con una suba del 26,8%. El saldo comercial acumulado hasta noviembre inclusive alcanzó un superávit de US$ 9.357 millones. Durante este período, el índice de términos del intercambio registró una mejora del 4,2% en comparación con el año anterior.

A nivel regional, la Región Pampeana concentró la mayor parte de los despachos al exterior en noviembre, con US$ 5.605 millones. Dentro de la zona pampeana, la provincia de Buenos Aires aportó US$ 2.821 millones, mientras que Santa Fe sumó USD 1.493 millones.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Indec: la tasa de desocupación bajó al 6,6%, pero con menor proporción de trabajadores asalariados

Indec: el costo de la construcción subió 2,5% en noviembre, 31,6% interanual

Precios mayoristas: con una suba del 1,6% en noviembre, acumulan aumento del 23,2% en el año

Dólar: a partir de enero las bandas de flotación se actualizarán por inflación

Canasta de crianza: en noviembre el costo total para menores de un año alcanzó los $ 450.355

Suba por encima de la inflación: una familia tipo necesitó $ 1.257.329 en noviembre para no ser considerada pobre

La inflación del Gran Buenos Aires y de la región Pampeana también fue de 2,5%

La inflación sigue en leve alza: 2,5% en noviembre

Servicios públicos: menor demanda de electricidad, gas y agua, el correo postal no para de crecer

Indec: en octubre la construcción se incrementó 8%, pero la producción industrial retrocedió 2,9%

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La flamante planta de Correo Argentino en Monte Grande.

Correo Argentino tiene el primer sistema de clasificación robótica de América Latina

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que el Gobierno impulsará modificaciones durante el tratamiento en el Senado.

Tras la derrota en Diputados, el Gobierno va por cambios al Presupuesto en el Senado