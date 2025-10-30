jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 18:08

Indec: sigue reduciéndose la dotación de personal de la administración pública nacional

Fue de 283.552 personas en septiembre, -0,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, el descenso fue del 7,6%, según el Indec.

Por Agencia DIB
La Casa Rosada redujo la dotación del personal, según el Indec.

La Casa Rosada redujo la dotación del personal, según el Indec.

La dotación total de personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado fue de 283.552 personas en septiembre, lo que representa una caída de 0,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, el descenso fue del 7,6%, informó esta tarde el Indec.

Más noticias
Según el Indec, los salarios le ganaron a la inflación en agosto.

Los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan incremento de 27,6% en lo que va del año
Las ventas en supermercados, según el Indec.

Indec: leve mejora en las ventas de los supermercados y caída en las de los mayoristas

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la administración pública nacional (que incluye estructuras centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y otros entes) contabilizó 193.216 empleados, con una reducción mensual de 0,9%. En tanto, las empresas y sociedades del Estado registraron 90.336 trabajadores, lo que implicó una variación negativa de 0,5% frente al mes anterior.

Dotación del Personal de la Administración Pública Nacional

Dentro de la administración pública, la estructura centralizada presentó la mayor baja mensual (-2,2%), mientras que la descentralizada retrocedió 0,4% y la desconcentrada, 0,5%. Los otros entes, en tanto, mostraron una disminución de 0,3%.

El informe del Indec señala además que de las 123 entidades, empresas y sociedades relevadas, 8 no informaron su dotación correspondiente a septiembre. En esos casos, se aplicaron estimaciones metodológicas para completar la serie estadística, lo que representa el 1,3% del total informado.

Los datos surgen del informe técnico mensual elaborado por el Indec junto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Las series completas y los cuadros detallados están disponibles en el sitio oficial del organismo. (DIB)

Temas
Ver más

Los salarios subieron 3,2% en agosto y acumulan incremento de 27,6% en lo que va del año

Indec: leve mejora en las ventas de los supermercados y caída en las de los mayoristas

Indec: la actividad económica registró crecimiento de 2,4% interanual en agosto

Intercambio Comercial: el balance de septiembre arrojó superávit, aunque menor que el de 2024

Los argentinos cada vez recurren más a endeudarse para ir al supermercado

Los aumentos que llegan con noviembre: colectivos, alquileres y prepagas

YPF: Argentina acusó al fondo Burford Capital de intentar frenar el regreso del país a los mercados

Puertos inteligentes: alianza argentino-española para modernizar la logística

La venta de combustibles sigue con cierta inestabilidad en el año

Rebote: después de la baja del lunes, el dólar volvió a subir y se acercó a los $ 1.500

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre los precios de los alquileres.

Los aumentos que llegan con noviembre: colectivos, alquileres y prepagas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Francisco Recoulat (izq.), Juan Alberto Martínez y Gilberto Alegre, los intendentes que reclamaron en Vialidad Nacional por la Ruta 33.

Intendentes llevaron a Vialidad Nacional su reclamo por el estado de la Ruta 33

Por  Agencia DIB