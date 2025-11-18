martes 18 de noviembre de 2025
La Cámpora y el FR le votaron el Presupuesto a Kicillof, pero pospusieron el endeudamiento: sigue la tensión

Recibieron dictamen en la Comisión de Presupuesto. Cerca de Kicillof desconfían de la postergación del punto que consideran más urgente: el endeudamiento.

La reunión de Comisión. 

El peronismo -con La Cámpora y el massismo incluidos- avanzó hoy con un dictamen favorable para dos de los proyectos de ley que reclama Axel Kicillof como imprescindible: el Presupuesto y la impositiva 2026. Pero no avanzaron en la iniciativa que el Ejecutivo considera más importante, la autorización de endeudamiento, que se discutiría el martes 25. La dilación prolongó las suspicacias en el entorno del gobernador respecto del juego interno en el oficialismo. (DIB) NOTICIA EN DESARROLLO AL

