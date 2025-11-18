La Cámpora y el FR le votaron el Presupuesto a Kicillof, pero pospusieron el endeudamiento: sigue la tensión

El peronismo -con La Cámpora y el massismo incluidos- avanzó hoy con un dictamen favorable para dos de los proyectos de ley que reclama Axel Kicillof como imprescindible: el Presupuesto y la impositiva 2026. Pero no avanzaron en la iniciativa que el Ejecutivo considera más importante, la autorización de endeudamiento, que se discutiría el martes 25. La dilación prolongó las suspicacias en el entorno del gobernador respecto del juego interno en el oficialismo. (DIB) NOTICIA EN DESARROLLO AL