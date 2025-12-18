Hidrovía: el Gobierno oficializa la licitación y busca una concesión privada sin costo fiscal

El Gobierno nacional dará este viernes un paso central en uno de los procesos de infraestructura más relevantes para la economía argentina: publicará en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la concesión del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como la Hidrovía , que recorre los ríos Paraguay y Paraná.

Usuarios de la Hidrovía presentaron aportes al pliego de la licitación de la Vía Navegable Troncal

La intención oficial es cerrar el proceso en un plazo de alrededor de tres meses y avanzar hacia una gestión privada de una arteria por la que circula cerca del 80% de las exportaciones del país.

El cronograma prevé un período de poco más de dos meses para la presentación de ofertas y la apertura de sobres el viernes 27 de febrero de 2026 a las 13 horas. Los pliegos estarán disponibles en la plataforma electrónica contrat.ar, utilizada por el Estado nacional para licitar concesiones, con el objetivo de garantizar publicidad, acceso y transparencia.

La Hidrovía es considerada estratégica para reducir costos logísticos, mejorar la competitividad del comercio exterior y sostener la capacidad exportadora de la Argentina. Además de su impacto local, la VNT resulta vital para el flujo comercial de Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y Bolivia, consolidando su rol como corredor clave a nivel regional.

Según destacaron fuentes oficiales, los pliegos son el resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, el sector privado, las provincias y los usuarios de la vía navegable.

El proceso incluyó instancias formales de intercambio como las Mesas de Diálogo Interjurisdiccional, la audiencia pública ambiental y el Procedimiento de Observaciones Previas. Este esquema buscó evitar cuestionamientos como los que pesaron sobre el intento licitatorio anterior, que fracasó tras la presentación de un único oferente y denuncias de supuesto direccionamiento.

Respaldo de Naciones Unidas

Un elemento distintivo del nuevo proceso fue el respaldo técnico internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En su informe final, el organismo señaló que al menos ocho grandes empresas globales están en condiciones de competir por la concesión y certificó que el diseño del proceso cumple con estándares internacionales de transparencia.

El modelo elegido será de riesgo empresarial, sin aval del Estado y sin costo para los contribuyentes. Bajo este esquema, el concesionario que resulte adjudicatario deberá asumir las inversiones necesarias para ejecutar obras largamente postergadas, reclamadas desde hace más de una década por exportadores, importadores, industriales y el complejo agroexportador.

El objetivo es permitir una mayor profundidad, eficiencia operativa y capacidad de carga plena de los buques, con impacto directo en la reducción de costos.

Uno de los ejes centrales del proceso fue el Procedimiento de Observaciones a los Pliegos, convocado mediante la Resolución 61 del 4 de diciembre de 2025. Durante diez días, empresas dragadoras, cámaras sectoriales, asociaciones civiles y particulares pudieron presentar sugerencias y consultas sobre aspectos técnicos, ambientales y operativos. En total se recibieron 40 presentaciones, que derivaron en modificaciones relevantes al esquema original.

El Gobierno logró un acuerdo con cámaras empresariales

Como resultado de ese intercambio, el Gobierno acordó con las cámaras empresarias una serie de cambios clave. Entre ellos se destacan la disminución de 20 centavos de dólar en la tarifa mínima para todas las etapas de la concesión, la readecuación del plan económico-financiero y la reformulación de la cláusula de estabilidad tributaria.

También se introdujeron modificaciones en anexos contractuales, ajustes en los plazos de renovación de boyas, la actualización de batimetrías y cambios técnicos vinculados al dragado y el balizamiento.

El nuevo esquema incorpora además la obligación de avanzar hacia una profundidad de 42/44 pies, sujeta a futuras modificaciones contractuales, una mayor ponderación del balizamiento en los criterios de evaluación y la redefinición del buque de diseño, con mayores exigencias operativas. Estos puntos, según el Gobierno, apuntan a modernizar la Hidrovía y alinearla con las necesidades actuales del comercio exterior.

Aportes estratégicos

Los usuarios de la vía navegable celebraron los ajustes introducidos. En un comunicado conjunto, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), CIARA–CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas valoraron que se hayan incorporado aportes considerados estratégicos para mejorar competitividad, previsibilidad y eficiencia.

Las entidades destacaron especialmente la reducción de la tarifa mínima, la inclusión de la estabilidad tributaria y el compromiso contractual para ejecutar obras de profundización. También subrayaron los avances técnicos en materia de balizamiento, batimetrías y señalización, así como la definición de un buque de diseño más exigente, alineado con los estándares internacionales.

Tras reconocer el trabajo técnico desarrollado durante los últimos dos años y la apertura del Gobierno para incorporar observaciones, los usuarios reclamaron ahora avanzar sin demoras hacia la concesión definitiva. Advirtieron que la modernización de la Vía Navegable Troncal no es solo una demanda sectorial, sino una condición determinante para la competitividad exportadora, la reducción estructural de costos logísticos y el sostenimiento del rol estratégico de la Hidrovía como principal vía de comercio exterior del país.

Fuente: Agencia DIB