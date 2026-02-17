martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026 - 11:30

Feriado de Carnaval récord: unos 3 millones de turistas viajaron por todo el país

El fin de semana largo tuvo un 7,2% más de movimiento turístico que hace un año, según CAME. El gasto superó el billón de pesos.

Por Agencia DIB
Los festejos por Carnaval, siempre convocantes. 

La entidad informó que el impacto económico directo alcanzó los $1.007.793 millones, es decir, más de un billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. “Fueron cuatro días de muchísimo movimiento en todos los rincones del país”, señaló la CAME, que destacó que incluso ciudades menos receptivas al turismo tradicional se vieron dinamizadas por propuestas carnavalescas propias.

Los destinos más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la costa (Mar del Plata con 80% de ocupación) y el interior bonaerense (25 de Mayo y Lincoln, por ejemplo) convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país.

Además, hubo fuerte movimiento al exterior. Por ejemplo, Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina. El dato confirma la recuperación del flujo regional y el atractivo que mantuvieron los destinos argentinos para el turismo de cercanía durante el feriado.

Gastos y movimiento de turistas en Carnaval

De acuerdo al análisis de la entidad, el gasto directo total creció 6% a precios constantes frente al año pasado. En cambio, el gasto diario promedio por turista fue de $ 111.605 y mostró una baja real del 7,7%. La estadía promedio se ubicó en tres días, por encima de los 2,8 días de 2025. “La gente eligió destinos muy atados a las promociones”, tanto en hotelería como en transporte aéreo, destaca el informe.

Los números del Carnaval 2026 constituyen un récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca previa se había alcanzado en 2023, con 2.925.000 viajeros. La CAME enmarcó el desempeño en un contexto de “muchas restricciones de ingresos en las familias”, y subrayó la relevancia que mantienen estas fechas en el calendario turístico. Este fue el decimoquinto año consecutivo en que el Carnaval se celebró oficialmente tras más de tres décadas fuera del calendario de feriados nacionales.

El transporte aéreo mostró una alta actividad. Entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros durante el fin de semana largo. Solo Aerolíneas movilizó más de 220.000 personas en cuatro días, con el viernes como jornada pico.

En las rutas hacia la Costa Atlántica se registraron picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata, especialmente en las rutas 2 y 11. Para ordenar el tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó restricciones a la circulación de camiones de más de 3.500 kilos en rutas nacionales y accesos estratégicos.

Fuente: Agencia DIB

