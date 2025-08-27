En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Novedades sobre las escuelas privadas.

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires aumentarán en septiembre un 2,8%, tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa).

De esta manera, el incremento en las cuotas desde el próximo mes se da luego que en agosto no hubo ajuste. El anterior, había sido de 11% para el bimestre junio y julio: 6,5% y 4,2%, respectivamente. Mientras que en la Ciudad Autónoma (CABA) la suba será del 3,2% para septiembre.

En la provincia de Buenos Aires, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos está originado en los acuerdos salariales a los que llegó el Gobierno de Axel Kicillof con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que "con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos". No obstante, el dirigente aclaró que "las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados".

Cuotas máximas desde septiembre según la subvención De acuerdo al cuadro tarifario oficial, los valores máximos autorizados para septiembre de 2025 son los siguientes: Nivel Inicial y Primario Subvención del 100%: $29.180 Subvención del 40%: $131.840 Nivel Secundario Subvención del 100%: $32.160 Subvención del 40%: $171.310 Nivel Secundario Técnico, Agrario y Artístico Subvención del 100%: $37.070 Subvención del 40%: $196.060 Nivel Superior Subvención del 100%: $42.020 Subvención del 40%: $167.330 (DIB)

