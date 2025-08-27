miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 10:26

En septiembre, las cuotas de los colegios privados llegan con aumento

Las escuelas bonaerenses que reciben aportes del Estado aplicarán un nuevo ajuste del 2,8% en el valor de las cuotas.

Por Agencia DIB
Novedades sobre las escuelas privadas.&nbsp;

Novedades sobre las escuelas privadas. 

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires aumentarán en septiembre un 2,8%, tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa).

Leé Además
El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno. 

Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable
Vehículos son abastecidos de combustible en una estación de servicio de YPF. (Xinhua/Martín Zabala)

Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

De esta manera, el incremento en las cuotas desde el próximo mes se da luego que en agosto no hubo ajuste. El anterior, había sido de 11% para el bimestre junio y julio: 6,5% y 4,2%, respectivamente. Mientras que en la Ciudad Autónoma (CABA) la suba será del 3,2% para septiembre.

En la provincia de Buenos Aires, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos está originado en los acuerdos salariales a los que llegó el Gobierno de Axel Kicillof con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El secretario Ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que "con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos". No obstante, el dirigente aclaró que "las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados".

Cuotas máximas desde septiembre según la subvención

De acuerdo al cuadro tarifario oficial, los valores máximos autorizados para septiembre de 2025 son los siguientes:

Nivel Inicial y Primario

Subvención del 100%: $29.180

Subvención del 40%: $131.840

Nivel Secundario

Subvención del 100%: $32.160

Subvención del 40%: $171.310

Nivel Secundario Técnico, Agrario y Artístico

Subvención del 100%: $37.070

Subvención del 40%: $196.060

Nivel Superior

Subvención del 100%: $42.020

Subvención del 40%: $167.330 (DIB)

Temas
Seguí leyendo

Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable

Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

Crean una plataforma electrónica para pagar trámites e impuestos automotores

ARBA suspendió hasta fin de año las medidas cautelares para acompañar al sector productivo

Carbap: situación crítica por las inundaciones en el centro de la provincia

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera

La Provincia apura el Presupuesto para presentarlo antes de fin de mes

ARBA: nuevo régimen para evitar la acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo

El kiwi también es bonaerense

Veinte años de cepo: la UBA muestra el mapa oculto que achicó a la Argentina

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El presidente Javier Milei con José Luis Espert y su hermana Karina. 

El gobierno habla de "intento de magnicidio" y Javier Milei apunta a los "kukas tira piedras"

Por  Agencia DIB