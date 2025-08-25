martes 26 de agosto de 2025
La Provincia apura el Presupuesto para presentarlo antes de fin de mes

“Se van a entregar en tiempo y forma”, dijo el ministro Carlos Bianco sobre la ley de leyes y el endeudamiento que se solicitará para el 2026.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. (Captura de video)
En medio de la disputa con la administración de Javier Milei por los recortes de fondos, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ultima detalles para presentar antes de fin de mes el Presupuesto 2026.

Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien dijo que la ley de leyes bonaerense se entregará “en tiempo y forma” y que espera que la oposición le dé esa herramienta al gobernador Axel Kicillof.

Según la Constitución Provincial, el gobernador tiene tiempo hasta el 31 de agosto para presentarle al Poder Legislativo la denominada ley de leyes, es decir días antes de las elecciones legislativas de este año.

“Se van a entregar en tiempo y forma”, dijo Bianco en conferencia de prensa sobre el Presupuesto y el endeudamiento que solicitará la Provincia para el 2026.

En este contexto, aprovechó para pedirle “a todos los sectores de la oposición” que no impidan la aprobación de los proyectos. “Esas leyes están enviadas para que sean revisadas, pero también están enviadas para que se aprueben”, cerró. (DIB)

