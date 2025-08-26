martes 26 de agosto de 2025
Caen las ventas de nafta y gasoil, pero los usuarios se vuelcan a la premium

Son datos de julio la Secretaría de Energía. La baja interanual es de 1,1%. Pero la venta de productos de mayor calidad creció significativamente.

Agencia DIB
Vehículos son abastecidos de combustible en una estación de servicio de YPF. (Xinhua/Martín Zabala)
El consumo de combustibles cayó 1,16% interanual en julio, luego de cuatro meses de subas. Así lo reflejó un informe de la Secretaría de Energía que, sin embargo, arrojó un dato llamativo: el incremento del 12,53% del despacho de la nafta premium y del 9% la del gasoil de mayor calidad.

El mes pasado, el consumo de nafta y gasoil se contrajo en 14 jurisdicciones en la comparación interanual. En las restantes 10, subió. La mayor caída se registró en Tucumán, con una disminución de 19,36% frente a julio de 2024. Le siguieron La Rioja, con un retroceso de 10,45%; y la Ciudad de Buenos Aires, con 10,08%.

En el otro extremo, Tierra del Fuego fue donde el consumo repuntó en mayor medida, con una mejora de 9,71%. Le siguieron Formosa y San Juan, con aumentos de 6,23% y 4,38%, respectivamente.

Según el informe, en julio el consumo de nafta premium creció 12,53% interanual, mientras que el gasoil de mayor calidad avanzó 9%. En contraste, la nafta súper cayó 1,12% y el gasoil retrocedió 12,19%. (DIB)

Agencia DIB